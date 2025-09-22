Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olan Kısa Mola, gündüz bakımevleri, evde bakım hizmetleri gibi projelerle, öğrencilere, emeklilere ve kadınlara yönelik hizmetler sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle şehir merkezi ve kırsalda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İL GENELİNE YAYILIYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevleri, ailelere önemli bir destek sağlıyor. Çocuklar güvenli bir ortamda bakımları yapılırken aynı zamanda eğitici ve eğlendirici etkinliklerle gelişimlerini destekleyen faaliyetlere katılıyor. Muğla’da Fethiye, Ortaca, Menteşe ve Yatağan ilçelerinde açılan dört gündüz bakımevinin yanı sıra Bodrum’da, ilçe belediyesinden devralınan Çırkan, Konacık ve Gümbet gündüz bakımevleri hizmet veriyor. An itibarıyla il genelinde yedi gündüz bakımevi faaliyet gösteriyor. Seydikemer, Kavaklıdere, Marmaris, Milas ve Ula ilçelerinde ve Bodrum’un farklı mahallelerinde de yeni gündüz bakımevleri için çalışmalar başlatıldı.

13 İLÇEDE ÜCRETSİZ İNTERNET

Öğrenciler ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz internet hizmeti de 13 ilçede yaygınlaştırılıyor. Böylece öğrenciler derslerine kesintisiz katılabiliyor, vatandaşlar iş ve gündelik yaşamda internet erişimine kolayca ulaşıyor.

ULAŞIMDA ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 1 lira toplu ulaşım uygulamasını hayata geçirdi. Karar, üniversite öğrencilerinin ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak yüzleri güldürdü. Menteşe‑Akyaka hattı, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı rota olarak belirlenip indirimli ulaşım hakkı sağlandı.

Büyükşehir ayrıca sınav günlerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Bunun yanında, ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretleri de Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Ayrıca 60‑65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler de indirimli ulaşım hakkından yararlanabiliyor. 0-4 yaş arasındaki çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor.

EĞİTİME DESTEK SÜRÜYOR

Öğrenciler için de farklı kademelere yönelik destekler sağlanıyor. İlköğretim ve lise öğrencilerine okul kıyafeti yardımı, beslenme desteği sunulurken; üniversite, ilköğretim ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği sağlanıyor. Eğitime destek çalışmaları kapsamında üniversite yerleşkelerinde sıcak çorba ikramı da düzenli olarak devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOSYAL YARDIMLARA YÜZDE 73,88 ARTIŞ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla sosyal yardım kalemlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileri dikkate alınarak yapılan güncellemelerle birçok destek programında yüzde 73,88 oranında artış yapıldı.

AİLELERE VE EMEKLİLERE DÜZENLİ DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, Muğla Kart üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli ödeme yaparken, emeklilere de destek paketleri ulaştırıyor. Yeni doğan bebekler için ailelere “Hoş Geldin Bebek” paketleri veriliyor.

“KARA KIŞ YARDIMI” PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Kış aylarında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için “Kara Kış Yardımı” programı da devam ediyor. Böylece dar gelirli ailelerin soğuk kış günlerinde yükü hafifletiliyor.

KISA MOLA MERKEZLERİ

Özel gereksinimli bireyler için açılan Kısa Mola Merkezleri de sekiz ilçeye yayıldı. Merkezlerde aileler nefes alırken özel bireyler güvenli ortamda zaman geçiriyor. Kısa sürede dört yeni merkezi hizmete açarak merkez sayısını artıran Büyükşehir, tamamlamak üzere olduğu Dalaman Kısa Mola Merkezi’nin açılışı için hazırlıklarını sürdürüyor.

KADIN YAŞAM MERKEZLERİ YAYGINLAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alabilmesi için Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan ilçelerinde Kadın Yaşam Merkezleri açtı. Merkezler, kadınların meslek edinmelerine, sosyal destek almalarına ve çocuklarıyla birlikte zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

BAYIR, YATAĞAN VE YEŞİLYURT’A KADIN YAŞAM MERKEZİ

Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda hizmete giren Bayır Kadın Yaşam Merkezi, kadınların sosyalleşebileceği, eğitim alabileceği ve becerilerini geliştirebileceği bir alan sunuyor. Merkezde, kadınlar için mutfak, dikiş, pastacılık ve tırnak bakımı gibi atölyeler düzenleniyor. Ayrıca, merkezlerde psikolojik ve hukuki destek hizmetleri de sağlanıyor. Merkezdeki çocuk oyun alanı sayesinde anneler, eğitimlere katılırken çocukları güvenli bir ortamda zaman geçirebiliyor.

Yatağan ilçesinde, Yatağan Belediyesi iş birliğiyle açılan Kadın Yaşam ve Sosyal Hizmet Merkezi, kadınlara sosyal destek ve dayanışma alanı sunuyor. Merkezde, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol alabilmeleri için çeşitli hizmetler ve atölyeler bulunuyor.

Menteşe ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde açılan Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi, kadınlara sosyal destek ve dayanışma alanı sunuyor. Merkezde, kadınların meslek edinmelerine ve sosyal hayata katılmalarına yardımcı olacak çeşitli hizmetler ve atölyeler düzenleniyor.

EVDE BAKIM HİZMETİ İLE AİLELERE DESTEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kapsamlı bir evde bakım hizmeti sunuyor. Hizmet, 574 mahalleye ulaşarak, vatandaşların evlerinde sağlık ve bakım hizmeti almasını sağlıyor. Büyükşehir, evde bakım hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanında da önemli destekler sunuyor. Bu kapsamda Tip 1 diyabet hastalarına sensör ve insülin pompası desteği sağlanırken, ihtiyaç sahibi kadınlara HPV aşısı desteği veriliyor.

Büyükşehir, "Mor Yaşam Projesi" ile cezaevlerindeki kadın ve çocuklara hijyen paketleri dağıtıyor. Proje, sosyal adalet ve toplumsal dayanışmayı hedefliyor.

Büyükşehir, "Kırsaldaki Çınarlar" projesiyle kırsal bölgelerde yaşayan yaş almış vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Proje kapsamında vatandaşların ev temizlikleri, tadilat işleri ve kişisel bakım ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor.

ÖĞRENCİLERE BARINMA DESTEĞİ

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunmak amacıyla ilk olarak Seydikemer Gençlik Evileri’ni hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras’ın vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sosyal belediyecilik projelerine öncelik veriyoruz. Evde Bakımdan, Türkiye’de ilk olan Kısa Mola Hizmetine, Gündüz Bakımevlerinden Hoş geldin Bebek’e 7’den 70’e tüm hemşehrilerimize dokunan, onların yanında olan hizmetleri hayata geçiriyoruz. Sosyal yardımlarımızı MuğlaKart bünyesine alarak yüzde 75 arttırdık. Sosyal desteklerimiz ile vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, onların yalnız olmadığını hissettiren hizmet ve projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

"SOSYAL YARDIMLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle tüm hemşehrilerimizin yanında olmak için sosyal belediyecilik projelerimize öncelik verdik. Bebeklerimizden, en kıymetlimiz annelerimize, öğrencilerimizden kadınlarımıza, yaşlılarımızdan, engellilerimize tüm hemşehrilerimizin yüzlerini güldüren, yaşam standartlarını arttıran projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiğimiz birçok proje diğer belediyelerimize de örnek oluyor. Ekonomik ve sosyal olarak hemşehrilerimize destek ve umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.