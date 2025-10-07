Muğla Büyükşehir’den bağcılığa modern dokunuş

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Hasat edilen üzümler, şarap üretim tesisinde işlenerek şaraba dönüştürülecek. Protokol kapsamında Fethiye Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde bulunan tesis, Kooperatifin kullanımına sunuldu. Yılda 45 bin şişe kapasiteyle üretim yapacak olan tesis, aynı zamanda saatte en az 3 ton üzüm işleme kapasitesine sahip olacak. Böylece butik üretim yapan kooperatif ortakları, modern tesis imkânıyla daha kaliteli ve markalı ürünler ortaya koyacak.

KOLEKSİYON BAĞI İLE GELENEKSEL BAĞCILIĞIN KORUNMASI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, protokolün yanı sıra Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi’nde bağcılığın geliştirilmesi için de önemli bir adım attı. Mülkiyeti Büyükşehir’e ait 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Koleksiyon Bağı Projesi kapsamında 36 çeşit ve 2 bin 650 kök üzüm çeşidi yetiştirilmeye başlandı. Proje ile hem yerel hem de endüstriyel üzüm çeşitleri korunacak, bölgeye özgü bağcılık kültürü geleceğe taşınacak.

Toplam maliyeti 10 milyon 612 bin 40 TL olan proje ile Yeşilüzümlü’de geleneksel bağcılık modern üretimle buluştu.

TURİZM VE EKONOMİ İÇİN KATMA DEĞER

Yeşilüzümlü’de hayata geçirilen bu yatırımla birlikte bölge, yalnızca tarımsal üretimde değil turizmde de öne çıkacak. Modern tesis sayesinde üretilecek şarapların markalaşması, Yeşilüzümlü’yü ziyaret eden turistlere yeni bir deneyim sunarken, bölge ekonomisine de katma değer sağlayacak.

“YEŞİLÜZÜMLÜ’NÜN BAĞCILIK GELENEĞİ GELECEĞE TAŞINIYOR”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli Ziraat Mühendisi Fazıl Kavukoğlu, koleksiyon bağı hakkında bilgi vererek, “17 bin metrekarelik alanda 36 çeşit ve 2 bin 650 kök üzümle kurduğumuz koleksiyon bağı, Yeşilüzümlü’nün bağcılık geleneğini koruyarak geleceğe taşıyacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde tarımsal üretimde kalitenin artırılarak katma değeri yüksek ürünler elde etmek kooperatiflerin desteklenmesi ve markalaşma çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

ARICAN: MARKALAŞMA YOLUNDA İLK ADIM

Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ercan Arıcan, ilk deneme üretimiyle ilgili şöyle konuştu: “Şarap üretim tesisimizi faaliyete geçirmiş bulunuyoruz. Sürecin en başından beri destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederim. Burası üreticilerimiz için yeni bir kazanç kapısı oldu. Bugün 4 ton üzümle deneme üretimi gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bize markalaşma konusunda da destek veriyor.”

Üzüm üreticisi Saffet Işık, “Kooperatifimizin bahçesinden ve kendi tarlamızdan topladığımız üzümleri buraya getirdik. Üzümlerimiz burada değerlendirilecek. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Üretici Ayşe Çetin ise bağcılığın bölge için bir gelenek olduğuna dikkat çekti: “Üzüm yetiştiriciliği bizim ata mesleğimiz. Çocukluğumuz üzüm bağlarında geçti. Hasat ettiğimiz üzümlerimiz burada değerlendiriliyor. Kooperatifin hayata geçmesinde bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ederiz.”

BAŞKAN ARAS: YEREL ÜRETİCİYLE EL ELE, DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, proje ile hem üreticiyi hem de bölgeyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Muğla’nın bereketli topraklarında üretilen her ürün, bizim için sadece ekonomik değil kültürel bir değerdir. Yeşilüzümlü’de imzaladığımız bu protokol ile geleneksel bağcılık bilgeliğini modern tesislerle buluşturuyoruz. Kooperatiflerimizle birlikte kaliteyi, markalaşmayı ve sürdürülebilir üretimi ön plana çıkararak hem üreticimize hem de turizme katkı sağlıyoruz” dedi.