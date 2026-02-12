Muğla'da çimento fabrikası planını durduran belediye kararı iptal edildi

Muğla 4. İdare Mahkemesi, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde çimento fabrikası yapılmasına ilişkin nazım imar planını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Şubat 2025 tarihinde entegre çimento tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planını oy çokluğu ile iptal etmesi üzerine Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ karara karşı dava açtı.

Muğla 4. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme belediye meclisinin iptal kararını hukuka uygun bulmadı. Mahkeme kararında, belediyenin planı iptal etme yetkisinin bulunduğu ancak iptal sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmadığı, teknik analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı, iptalin kamu yararına dayandığını ortaya koyan plan raporunun hazırlanmadığı belirtildi. Kararın yalnızca belediye başkanının önergesi ve komisyon kararı doğrultusunda alındığı ifade edildi. Bu gerekçelerle mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin imar planı iptal kararının iptaline hükmetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme kararına itiraz edileceği ve karar doğrultusunda gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.