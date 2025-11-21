Muğla’da zeytinyağı bilinci çocuk yaşta filizleniyor

Muğla Ticaret Borsası ve Zeytin Dostu Derneği ile ortaklaşa düzenlenen eğitimlerde öğrencilere zeytin ağacının önemi, doğru zeytinyağı üretim süreçleri, kaliteli zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri ve doğru tadım teknikleri anlatıldı. Ayrıca kaliteli ve kusurlu zeytinyağının ayrımını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tadım uygulamaları gerçekleştirildi.

HER AY ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKÂNI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler, talep doğrultusunda her ay ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kurumsal, bireysel ve grup katılımlarına açık olan eğitimlere başvurular Büyükşehir Belediyesi web sitesinin etkinlikler bölümünden ya da 444 48 01 numaralı çağrı merkezinden yapılabiliyor.

ÖĞRENCİLER ÖĞRENDİKLERİNİ ANLATTI

Sarp Karabıyık, “Bugünkü eğitimlerde zeytinlerin çuvalla taşınmaması gerektiğini, kova ve kasaların daha doğru olduğunu öğrendim. Zeytin toprağa düştüğünde zarar görüyormuş ve çürük zeytinlerin de yağda küf tadı oluşturduğunu öğrendik” dedi. Halil İbrahim Koçak, “Zeytinlerin 24 saatten fazla sıcakta beklememesi gerektiğini, yere dökülenlerin toplanmaması gerektiğini öğrendik. En doğru toplama yönteminin tarakla toplama olduğunu öğrendim” diye konuştu.

Başak Deniz Sarman, “Bugün zeytinyağının yapım aşamalarını öğrendik ve tadım yaptık. Zeytinyağının saklama koşullarını da öğrendim. Benim için güzel bir deneyimdi” ifadelerini kullandı. Gülce Armutçuoğlu, “Zeytinyağının hangi aşamalardan geçtiğini öğrendim ve tadım yaptık. Çok öğreticiydi” dedi.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ: TİCARET BORSASI VE ZEYTİN DOSTU DERNEĞİ

Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, öğrencilerin doğru zeytin ve zeytinyağı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Öğrencilerimize kaliteli zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu projeyi Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde yürütüyoruz. Zeytin Dostu Derneği de sürece önemli katkı sağlıyor.”

TOTOŞ: ZEYTİNYAĞI BİLİNCİNİN TEMELİ ÇOCUK YAŞTA ATILMALI

Zeytin Dostu Derneği Duyusal Analiz Panelleri Lideri Eczacı Atilla Totoş ise zeytinyağı bilincinin çocuk yaşta kazandırılması gerektiğini belirterek, “Bu eğitimleri zeytinyağı ile ilgili toplumsal bilincin yükselmesi için veriyoruz. Kusursuz zeytinyağının yararlarına ancak doğru bilgiyle ulaşılabilir. Çocuklar öğrenme çağında oldukları için en doğru bilgiye ilk ağızdan ulaşmaları çok değerli. Türkiye’nin en kıymetli zeytin bölgelerinden birindeyiz ve ürünün değerini artırmak için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Borsası bu süreçte önemli destek veriyor” şeklinde konuştu.

YILMAZ: BU EĞİTİMLERLE AMACIMIZ DOĞAYA DUYARLI, BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Birben Öz Yılmaz, projenin hedefini şöyle anlattı: “Öğrencilerimize doğru zeytinyağı üretimini, zeytinyağının sağlık açısından önemini ve kaliteli–kalitesiz yağın ayrımını uygulamalı olarak öğretiyoruz. Amacımız gelecekte doğaya duyarlı, kaliteli üretim bilincine sahip nesiller yetiştirmek.”

BAŞKAN ARAS: MUĞLA’NIN ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin önemine ilişkin, “Muğla, binlerce yıllık zeytin kültürüyle Anadolu’nun en kadim üretim merkezlerinden biridir. Zeytinyağı sadece bir gıda değil, bu coğrafyanın yaşam biçimidir. Çocuklarımızın üretim süreçlerini doğru öğrenmesi, kaliteli zeytinyağını tanıması ve doğaya duyarlı bir bilinçle yetişmesi bizim için büyük değer taşıyor. ‘Geleceğin Tadımcıları’ projesiyle aslında zeytinin geleceğini, yani Muğla’nın geleceğini koruyoruz. Bu iş birliğine katkı sunan tüm kurum ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.