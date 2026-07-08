Muğla İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 241 vakaya müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 2026 yılı ilk 6 aylık faaliyet raporu, kentin yangın ve afetlerle mücadelesinde yoğun bir dönemin geride kaldığını ortaya koydu. İlk altı ayda 3 bin 487 ihbar alan ekipler, 2 bin 241 olaya müdahale ederken, vakalara ortalama 7 dakika 30 saniyede ulaştı.

EN FAZLA MÜDAHALE OT VE ORMAN YANGINLARINA

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'da itfaiye ekipleri yoğun bir mesai yürüttü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yılın ilk altı ayında en fazla müdahale 691 ot, anız ve orman yangınına yapıldı. Bunun yanında 126 konut, 92 iş yeri ve 112 araç yangını da ekiplerin müdahale ettiği başlıca olaylar arasında yer aldı.

520 PERSONEL, 153 ARAÇLA 13 İLÇEDE GÖREV

Muğla genelinde hizmet veren itfaiye teşkilatı, 520 personel, 153 araç ve 40 itfaiye istasyonu ile 13 ilçede 7 gün 24 saat görev yaptı. Kent genelindeki bin 966 yangın hidrantı da olası yangınlara hızlı müdahalede önemli rol oynadı. İlk altı aylık süreçte itfaiye ekiplerine toplam 3 bin 487 ihbar ulaştı. Yapılan değerlendirmelerde 2 bin 241 vakaya müdahale edilirken, ekiplerin olay yerine ulaşım süresi ortalama 7 dakika 30 saniye olarak kaydedildi.

409 HAYVAN KURTARMA OPERASYONU YAPILDI

İtfaiye ekipleri yalnızca yangınlarla değil, farklı acil durumlarla da mücadele etti. Faaliyet raporuna göre ilk altı ayda 409 hayvan kurtarma, 358 sel ve su baskını, 292 trafik kazası kurtarma ve 145 farklı itfai olaya müdahale gerçekleştirildi. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte artış gösteren ot ve orman yangınları, ekiplerin en yoğun çalışma alanı oldu.

17 BİNDEN FAZLA VATANDAŞA YANGIN EĞİTİMİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangınlara müdahalenin yanı sıra önleyici çalışmalarını da sürdürdü. İlk altı ayda 179 kurumda eğitim düzenlenirken, 17 bin 197 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildi. Ayrıca 2 bin 103 baca denetimi ile bin 337 yangın önlem denetimi gerçekleştirilerek olası risklerin önüne geçilmesi hedeflendi.

ARAS: İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ AFETLERE HAZIRLIĞIN EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ

İtfaiye teşkilatının önemine değinen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgemizin afet riski yüksek bir bölge olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Geniş coğrafyası, orman varlığı ve özellikle yaz aylarında artan nüfusuyla afet risklerinin yüksek olduğu bir kentte yaşıyoruz. 2025 yılının ilk 6 ayında 2 bin 168 olaya müdahale eden ekiplerimiz 2026 yılının ilk 6 ayında ise yüzde 3,4 oranında artışla 2 bin 241 olaya müdahale edilmiştir. Bu nedenle itfaiye teşkilatımızı sadece yangınlara müdahale eden bir birim olarak değil, afetlere hazırlığın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Güçlü araç filomuz, deneyimli personelimiz ve modern ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başındayız. Bir yandan müdahale kapasitemizi artırırken diğer yandan eğitim ve denetim çalışmalarımızla yangınların önlenmesine yönelik faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz."