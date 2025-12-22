Muğla’nın 13 ilçesinde çevre temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kent oluşturmak amacıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak yürütülecek çevre temizliği seferberliğinin ilk etabını geçtiğimiz haftalarda Ula Göleti’nde başlatmıştı. Seferberliğin ikinci durağı ise Yatağan oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yatağan Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen çevre temizliğine; Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı. Temizlik çalışmalarında süpürge araçları, su tankerleri, çöp taksi araçları ve temizlik personelleri görev aldı.

KARABIYIK ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ TOPLUMSAL BİR HAREKETE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık, “Ula’da başlattığımız temizlik seferberliğini bugün Yatağan’da, Yatağan Belediyemizle birlikte sürdürüyoruz. Amacımız Muğla’nın tüm ilçelerinde çevre temizliğini toplumsal bir harekete dönüştürmek ve çevre farkındalığını artırmak. Bugün burada bizimle birlikte olan emekçi arkadaşlarımıza ve çevre duyarlılığı gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu imkânı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve Yatağan Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günay’a teşekkür ederiz” dedi.

GÜNAY: TEMİZ BİR YATAĞAN İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay “Çevre temizliğini uzun zamandır birlikte yapmayı planlıyorduk. Temizlik son derece önemli. Yatağan’da personel eksikliğinden kaynaklanan bazı sıkıntılarımız vardı. Bugün gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye personelimiz ve vatandaşlarımızla birlikte çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, sokaklarımızı temiz tutmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu bilerek hareket etmeleridir. Temiz bir Yatağan için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

ARAS: TEMİZ BİR ÇEVRE, ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın doğasını, sokaklarını ve yaşam alanlarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. 13 ilçemizi kapsayan çevre temizliği seferberliğimizle yalnızca temizlik çalışması yapmıyor, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz. Ula’da başlattığımız bu çalışmayı Yatağan’da sürdürerek tüm ilçelerimize yayacağız. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle, vatandaşlarımızın da desteğiyle daha temiz, daha yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.