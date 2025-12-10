Muğla’nın hizmet filosu 170 yeni araçla güçlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, temizlikten ulaşıma, yol bakımından afet müdahalesine kadar birçok alanda kullanılacak 170 aracı düzenlenen törenle hizmete sundu. İl genelinde vatandaşlara daha hızlı, etkin ve nitelikli hizmet sunmayı amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, genişleyen araç filosuyla özellikle çevre koruma, acil durumlar ile mücadele, ulaşım hizmetleri, yol yapım–bakım ve altyapı çalışmalarında kapasitesini önemli ölçüde artırdı. 170 yeni araç için düzenlenen törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları, CHP İl, ilçe ve kadın kolları başkanları, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

HİZMET KAPASİTESİ YENİ ARAÇLARLA GÜÇLENDİ

Modern teknolojiyle donatılan araçlar, belediyenin gücünü artırarak hizmet süreçlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak.Toplam 1 milyar 124 milyon TL’lik yatırımla hizmete kazandırılan 170 araç, belediyenin ilgili birimlerine dağıtıldı. Buna göre Ulaşım Dairesi’ne 47, MUTTAŞ’a 20, Fen İşleri’ne 54, Sağlık ve Sosyal Hizmetler’e 7, Tarımsal Hizmetler’e 2, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne 32 ve İtfaiye Dairesi’ne 8 araç tahsis edildi.

YILMAZ: FİLONUN YENİLENMESİYLE TÜM İLÇELERDE DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE NİTELİKLİ HİZMET ÜRETMİŞ OLACAĞIZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, “Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, ‘Güçlü Bir Muğla’ hedefiyle çıktığımız yolda bugün önemli bir dönüm noktasını hayata geçiriyoruz. 170 aracımızı toplam 1 milyar 124 milyon TL’lik yatırımla filomuza katmış bulunuyoruz. Bu hizmeti devreye almamızla birlikte, toplum sağlığından afetlerle mücadeleye, diğer temel belediyecilik hizmetlerinden altyapıya kadar birçok alanda vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin şekilde hizmet sunabilen bir yapıya kavuşuyoruz. Muğla’nın 20 yıllık geleceğini garanti altına alan, geçmiş dönemden bu yana tüm ilçelerimizde hızlı manevra kabiliyetine sahip, afetlere zamanında müdahale eden, yol çalışmalarını kendi imkânlarıyla yerine getirebilen bir belediye konumuna geldik. Muğla’nın en geniş araç envanterine sahip kurumu olarak sizlerin karşısındayız.” dedi.

GÜNAY: AHMET BAŞKANIMIZI HEP YANIMIZDA BULDUK

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, “Ahmet Başkanımızın vizyonu doğrultusunda, yaklaşık 1 milyar küsurluk bütçeyle 170 araçlık açılışta bir aradayız. Bu, sadece Muğla’ya alınmış bir hizmet değil; il ve ilçelere alınmış bir hizmettir. İlçe belediyeleri olarak ne zaman ihtiyaç duysak Ahmet Başkanımızı yanımızda bulduk. Daha iyi hizmet etmek için bu araçların da bize faydası olacak. Bu vizyon için bize yaptığı destekler için başta Ahmet Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Muğla’mıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

ARAS: İŞ BİRLİĞİYLE HAREKET EDEREK HİZMETLERİMİZİ DAHA ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTEBİLİRİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 yeni hizmet aracının tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yerel yönetim anlayışlarını halkla iç içe, katılımcı ve güçlü bir belediyecilik modeli üzerine kurduklarını vurgulayan Başkan Aras, “Yerel yönetim her zaman halkla iç içe olan yönetimdir. Biz de bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. “Büyük bir alana hizmet veriyoruz. Hepimiz koordinasyon içinde çalışıyoruz ve ancak bu şekilde başarı sağlayabiliriz. Sayın Valimizin himayelerinde, koordinasyon ve iş birliğiyle hareket ederek hizmetlerimizi daha etkili şekilde yürütüyoruz. Bu doğrultuda herkesle iş birliği içinde çalışıyoruz. Bizim için her zaman birinci amaç hizmettir; Halkın hizmetinde her türlü iş birliğine açığız. İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi birbirinden ayrı değildir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hepsine kucak açıyor ve sahip çıkıyoruz. Hangi ilçe belediyesi gelip ‘Şuna ihtiyacım var’ derse onu geri çevirmiyoruz. İlçelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, geleceğin planlamasını buna göre yapıyoruz. Sağlık sosyalden, itfaiyeye, çevreden park bahçeye kadar 170 hizmet aracı Muğla’nın hizmetine giriyor. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana belediyenin yapısını güçlendirmeyi hedefledik. Muğla’da kimse kendini yalnız hissetmesin diye Büyükşehir Belediyesi olarak herkesi destekleme çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“AZ ZAMANDA ÇOK VE ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK”

Görev süresinin 1,5 yıllık bölümünde yapılan yatırımları değerlendiren Başkan Aras, Muğla’nın dört bir yanında kapsamlı hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen bir buçuk yıllık süreçte, altyapıdan üstyapıya; tesisleşmeden sosyal desteklere; kadın, gençlik ve spor alanlarından tarımsal üretime kadar çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Muğla’mızda 168 bin 800 metre yeni yol, 440 bin metre bakım ve onarım çalışması yaptık. Yıllardır çözüm bekleyen yerleşimlerimizi suya kavuşturduk. Toplam 131 bin metre yeni içme suyu hattını Muğla’ya kazandırdık. Kanalizasyon yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz; şu anda birçok bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Atamızdan öğrendiğimiz gibi az zamanda çok ve önemli işler yaptık. Amacımız; altyapısıyla güçlü, üstyapısıyla modern, sosyal yapısıyla adaletli ve doğasıyla barışık bir Muğla kurmaktır. Biz Muğla’nın geleceğini planlıyor, kuruyor ve güçlendiriyoruz. Hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve Muğla’nın yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.