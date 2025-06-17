Muğla Valilik Kupası Yelken Yarışları Yalıkavak’ta tamamlandı

Muğla Valiliği tarafından düzenlenen “Muğla Valilik Kupası Yelken Yarışları”, 13-16 Haziran 2025 tarihleri arasında Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde yapıldı. Yalıkavak Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde organize edilen yarışlar, dört gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Optimist, Optimist Junior ve RS Feva kategorilerinde yapılan yarışlara farklı kulüplerden 120 sporcu katıldı. Sporcular, Yalıkavak açıklarında rüzgârla ve dalgalarla mücadele ederek dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.





Muğla Valilik Kupası Yelken Yarışları, sadece sporcuların değil, izleyicilerin de yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.