Murathan Mungan, İzmir’de edebiyatseverlerle buluştu

Yazar Murathan Mungan, Institut français İzmir tarafından düzenlenen söyleşide İzmirli okurlarıyla bir araya geldi. Sylvain Cavaillès’in moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte edebiyat, kurmaca, hafıza ve yaşam deneyimlerinin yazıya dönüşme süreci konuşuldu. Soru-cevap şeklinde ilerleyen söyleşide Murathan Mungan, yaşamla edebiyat arasındaki bağ üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan olayların birebir romana aktarılmadığını ifade eden Mungan, “Yaşadıklarımız romana sızıyor diyebiliriz. Ama roman birebir gerçeklik değildir. Yazar, yaşanmışlıklarla hayal gücü arasında bir sentez kurar” dedi. Romanın, gerçek ile kurmaca arasında özgür bir alan sunduğunu belirten Mungan, “Roman buna müsaittir. Yaşadığınız bir şeyi birebir anlatmıyorsunuz. Onu dönüştürüyorsunuz. Eğer gerçekten yaşadığınız gibi yazarsanız bu başka bir yere gider” dedi.

“KURMACA BAZEN HAYATI ANLAMAMIZA YARDIM EDER”

Otobiyografi ile kurmaca arasındaki ilişkiye de değinen Mungan, yazarların yaşamlarından izler taşımasının doğal olduğunu söyledi. Kurmacanın yalnızca anlatmak için değil, yaşananları anlamlandırmak için de önemli bir araç olduğunu belirten Mungan, “Bazen hayatınızda yaşadığınız bir olay, anlatmak istediğiniz şeye tam oturur. O zaman onu kurmacanın içine yerleştirirsiniz. Bu biraz da yazarın ustalığıyla ilgilidir. Gerçeklik ile hayal gücü arasında kurulan ilişki edebiyatın temel oyun alanlarından biridir” diye konuştu.

ANADOLU’NUN KÜLTÜREL HAFIZASINI ANLATTI

Söyleşide Anadolu coğrafyasının kendi yazarlığı üzerindeki etkisini de anlatan Murathan Mungan, özellikle Mardin ve Mezopotamya kültürünün eserlerini beslediğini söyledi. Türkiye edebiyatında farklı kültürlerin görünürlüğüne dikkat çeken Mungan, Ezidiler üzerine yaptığı çalışmalardan örnekler verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin ardından Murathan Mungan, etkinliğe katılan okurlar için kitaplarını imzaladı.