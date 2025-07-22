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Mustafa Balbay kitap gelirini tutuklu öğrencilere bağışlayacak

Mustafa Balbay kitap gelirini tutuklu öğrencilere bağışlayacak

22.07.2025 10:11:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Mustafa Balbay kitap gelirini tutuklu öğrencilere bağışlayacak

Yazarımız Mustafa Balbay, Ekrem İmamoğlu’nun yolculuğunu anlatan “Asla Vazgeçme” adlı kitabının gelirini İmamoğlu’na destek mitinglerinde gözaltına alınarak tutuklanan öğrencilere bağışlanacağını söyledi.

Seferihisar Belediyesi’nin Sığacık’ta yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gece Pazarı, yazarımız Mustafa Balbay’ı ağırladı. Rengarenk stantlarıyla yaklaşık 30 işletmenin faaliyet gösterdiği pazardaki Su Kitap standında okurlarıyla buluşan Balbay, Ekrem İmamoğlu’nun yolculuğunu anlatan “Asla Vazgeçme” adlı kitabını imzaladı. Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katılırken, Balbay imzaladığı kitabını başkan Yetişkin’e hediye etti. 

Kitabın gelirlerini Ekrem İmamoğlu’na destek mitinglerinde gözaltına alınarak tutuklanan öğrencilere bağışlanacağını söyleyen Balbay, “Kitabın gelirini Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında eğitiminden mahrum kalan, yurdundan atılan gençlerin eğitimine ayıracağız” ifadelerini kullandı.

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