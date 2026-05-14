Mustafa Günay güven tazeledi

Yarımada Belediyeler Birliği’nin seçimli Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde Güzbel Port Cafe’de gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, oy birliğiyle yeniden Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı seçilerek güven tazeledi. Toplantıya Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yanı sıra Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanvekili Gökhan Pehlivan, Çeşme Belediye Başkanvekili Mehmet Bilgiç ve Yarımada Belediyeler Birliği meclis üyeleri katıldı. Toplantıda meclis başkanvekilleri, katip üyeleri, birlik encümeni ve ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirilirken, birlik çalışmalarının daha aktif ve verimli şekilde sürdürülmesine yönelik ortak görüş ortaya kondu. Ayrıca öğrencilere yönelik burs desteğinin devam etmesi yönünde karar alındı.

GÜNAY’DAN TEŞEKKÜR

Oy birliğiyle yeniden başkan seçilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, kendisine duyulan güven için tüm katılımcılara teşekkür ederek “Şahsımı ve birlikte görev yapacağımız arkadaşlarımızı seçerek göstermiş olduğunuz teveccüh ve güvene layık olmaya çalışacağız. Yarımada Belediyeler Birliği olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederek yarımadaya daha iyi hizmetler kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Öğrencilere verilen burs desteğinin devam edeceği yönünde ortak karar almamız da bu dayanışmanın önemli bir göstergesidir. Birliğimize destek veren tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Düzenli ve sistemli bir işleyiş içerisinde, adına yakışır şekilde birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda meclis başkanı, başkanvekilleri, katip üyeleri, birlik encümeni ve komisyon üyeleri oy birliğiyle seçildi.