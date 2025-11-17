Mustafa Necati İzmir'de anılacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerinden, Millet Mekteplerinin kurucusu ve Atatürk 'ün Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, 24 Kasım Öğretmenler Gününün kapsamında İzmir 'de anılacak. Konak Belediyesi'nin evsahipliğinde; Altay Spor Eğitim Vakfı, Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir Şubesi'nin işbirliğiyle 23 Kasım pazar günü saat 13:00'de, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte cumhuriyet aydınının çok yönlü mirası masaya yatırılacak.

Saat 13.00'de Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu'nun okurlarla buluşması ve kitaplarını imzalaması ile başlayacak olan etkinlikte saat 14.00’de panel düzenlenecek.

Konak Belediyesi Meclis üyesi ve Mustafa Necati'nin ikinci kuşak yeğeni Işık Doğusoy’un kolaylaştırıcılığında Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Işık Kansu ve Altay Tarihi Araştırmacısı Tanıl Adalı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı olan Mustafa Necati'nin İzmir’de yaptıkları ve Milli Eğitim Bakanlığı dönemindeki çalışmalarının konuşulacağı söyleşi düzenlenecek.

Tanıl Adalı’nın Mustafa Necati'nin İzmir’deki yaşamını ve kentin köklü çınarı Altay Spor kulübünün kuruluşundaki ve Milli Mücadeledeki kilit rolünü dinleyicilere aktaracağı söyleşide Mustafa Necati'nin Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Müsteşarlığını yürüten Nafi Atuf Kansu’nun torunu olan Işık Kansu, Mustafa Necati 'nin Milli Eğitim Bakanlığı dönemini anlatacak. Kadem Özbay da Öğretmenler Günü arifesinde Milli Eğitimin, eğitimin ve öğretmenin bugünü üzerine konuşacak.