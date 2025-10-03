‘Mutlu Çocuklar’ın anneleri seminere katıldı

Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde, çocukların gelişimiyle birlikte annelerin bilinçlenmesini sağlayan etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Beştepeler ve Toros Sosyal Tesisleri içinde yer alan oyun evlerine kayıtlı çocukların anneleri, “Yaygın Çocuk Hastalıkları” seminerine katıldı. Medicana International İzmir Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elçin Keser’in sunumuyla gerçekleştirilen seminerlerde anneler, merak ettikleri soruları doğrudan uzmanına sorma fırsatı buldu.

Çocuklarda sık görülen enfeksiyonlar, üst solunum yolları enfeksiyonları, ateş yükselmesi, antibiyotik kullanımı, cilt döküntüleri, bulantı ve kusma gibi geniş bir yelpazede annelere bilgi veren Uzm. Dr. Elçin Keser, bu seminerlerin bilinç oluşturmadaki önemini vurguladı. Keser, “Özellikle hastaneye ulaşımda zorluk yaşanan bölgelerde annelerin ve ailelerin bilinçli olması; ailenin doktora gideceği zamanı ayırt edebilmesi çok önemli. Annelerimizle kreş dönemindeki çocuklarda yaygın görülen hastalıkları, her çocuğun özel olduğunu ve çocuğa göre müdahale gerektiğini konuştuk. Enfeksiyonlara karşı önlem almak için, çocuklarını kreşe gönderirken nelere dikkat etmeleri gerektiği ve özellikle de el yıkamanın önemi üzerinde durduk. Çok faydalı seminerler oldu. Bu konuda hassasiyet gösteren ve seminerlerde bizi annelerle buluşturan Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.