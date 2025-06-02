Nazım Hikmet’in dizeleri Çiğli’de yankılandı

Çiğli Belediyedi, usta isim Nazım Hikmet’in ölüm yıl dönümünde “Mizik Dinletisi” etkinliği düzenledi. Haluk Çetin ve Adasu Akın’ın ezgileriyle, Orhan Aydın’ın Nazım dizelerine hayat verirken, izleyiciler geçmişe yolculuk yaptı.

Programda ayrıca Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız sahneye çıkarak Nazım’ın “En Güzel Deniz Hiç Gidilmemiş Olanıdır” şiirini okudu. Nazım Hikmet’in şiirlerinin bir kez daha halkla buluştuğu bu özel gecede, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda mücadeleyle yoğrulmuş bir yaşam da sahneye taşındı. Etkinlikte konuşan Başkan Yıldız, “Hasan Hüseyin Korkmazgil ‘Haziranda ölmek zor’ demişti. Nazım Hikmet için söyledi belki ama biz bu topraklarda haziran ayında Ahmed Arif, Orhan Kemal, Cahit Zarifoğlu, Cahit Külebi ve Ahmet Muhip Dıranas da kaybettik. Tüm haksızlıklara rağmen Nazım, ‘İnsanların içindeyim, seviyorum insanları’ diyebilecek kadar yüce gönüllü bir usta. Onu anmaktan büyük onur duyuyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.