Ne yaptın Stoliov?

Göztepe, ligde alamama ihtimaline karşı "b" planı olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Avrupa biletini alma üzerine bir planı çalışmalıydı.

2. Lig'in sıra takımlarından birisi olan Beyoğlu Yeniçarşı'ya çıktığı ilk maçta Kupa'dan elenmek de neyin nesi?

RAKİP KÜÇÜKSENİP ÖZELLİKLE HELİTON, DENNİS, JUAN'SIZ ÇIKILINCA...

Stoliov'un ilk 11'den 6 oyuncuya başta yer vermeyerek (Arda, Heliton, Chernı, Dennis, Miroshi, Juan); hele Juan'ı kulübeye bile almayarak büyük bir hata yaptığını görmek gerekiyor. Özellikle takımdaki kilit oyuncular olan Heliton, Dennis ve Juan'ı 11'de başlatıp diğer saydığım isimleri kulübede tutabilirdi. Skoru bulduktan sonra da aslarını kenara alabilirdi. Ne var ki Stoliov tersini yaptı; 10'da golü yiyip ilk yarıyı geride kapattıktan sonra 46'da ve 60'tan sonra değişiklikleri yaptı. Çaresiz kalınca son olarak Heliton'u 85'te santrfor olarak oyuna aldı!

Göztepe sağdan soldan kestiği toplardan, korner ve uzun taçlardan sonuç alamayınca can havliyle hiç yapmadığı birşeyi yapmaya başladı son bölümlerde ve her topu ceza alanına doğru şişirdi. Rakip kalecinin başarılı kurtarışları yanında direkler gole izin vermeyince Göz Göz 1-0 yenilip elenerek sahadan boynu eğik ayrıldı.

STOLİOV FATURAYI ÜSTLENMELİ

Kupadan ilk maçta elenmek tarihinde bu kupayı müzesine götüren bir takım olarak Göztepe'ye yakışmadı. Stoliov'un maçtan sonra bir açıklamasını görmedim ama sakın direkler, şanssızlık vb. demesin! Faturayı telafisi olmayan maçtaki yanlış ilk 11'iyle kendisine çıkarıp "pardon" demelidir.

PAZAR AKŞAMI RAKİP TRABZONSPOR

Göz Göz, pazar akşamı ligde üçüncü sıradaki Trabzonspor ile zorlu bir lig maçına çıkacak. Umarım iki günde çok iyi hazırlanarak sahadan iyi bir sonuçla ayrılır sarı kırmızılılar ve taraftarına kendilerini affettirirler.