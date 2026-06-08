Ödemiş’te İlkkurşun Direnişi’nin 107. yılı kutlandı

1 Haziran 1919 tarihinde emperyalist işgale karşı örgütlü ilk halk direnişi olan İlkkurşun Direnişi’nin 107. yılı için Ödemiş’in İlkkurşun Mahallesi’nde törenler düzenlendi.

İlkkurşun Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan programa Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sürav, Belediye Başkan Yardımcıları M. Cumhur Şener, Metin Kıral Levent Başer, İlkkurşun Mahalle Muhtarı Fahri Seren ile Ödemiş Muharip Gaziler Derneği üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlkkurşun Anıtı’na çelenklerin sunulması sonrası Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Saygı Duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı okundu. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı tören mangası İlkkurşun Direnişi anısına saygı atışı gerçekleştirdi. Tören alanında yapılan program, Ödemiş Belediyesi Halk Oyunları eğitmeni Ergin Bayar’ın tek kişilik zeybek gösterisi ile başladı.

TURAN: İLKKURŞUN MÜCADELESİ; TESLİMİYETE KARŞI DİRENİŞİN, ESARETE KARŞI ÖZGÜRLÜĞÜN ADIDIR

Yiğit Ordusu’nun kahraman neferlerinin Ödemişlilere büyük bir miras bıraktığını söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “107 yıl önce bu topraklarda, işgale, haksızlığa, hukuksuzluğa boyun eğmeyen yiğit insanlar vardı. Onlar, ellerindeki imkanların yetersizliğine bakmadan; vatan sevgisini, bağımsızlık inancını ve özgür yaşama kararlılığını kuşanarak Hacı İlyas Tepeleri’nde gövdelerini siper ettiler. Ödemiş, sadece bir ilçenin adı değildir. Ödemiş; Kuvayı Milliye ruhunun filizlendiği, halkın örgütlü iradesinin işgale karşı ayağa kalktığı, bağımsızlık meşalesinin yandığı kutsal bir mücadele toprağıdır. Bağımsızlığı uğruna bedeller ödemiş bir şehir olan Ödemiş’in sergilediği bu duruş, tüm Anadolu’ya umut olmuştur. O gün verilen mücadele yalnızca bir şehri, bir ilçeyi savunma mücadelesi değildir. O mücadele; vatanı parçalamak isteyenlere karşı millet olma iradesinin haykırışıdır. O mücadele; teslimiyete karşı direnişin, umutsuzluğa karşı umudun ve esarete karşı özgürlüğün adıdır. Yiğit Ordusu’nun Hasan Tahsin’den devraldığı özgürlük meşalesi, Kuvayı Milliye’nin kutlu yürüyüşüyle cephe-cephe ilerlemiş, yine İzmir’de 9 Eylül 1922’de bağımsızlığın asla batmayacak güneşine dönüşmüştür. Bizler, bugün dini bayramlarımızda, milli bayramlarımızda bir arada olmayı, Ay-Yıldızlı Al Bayrağın gölgesinde huzurla yaşamayı toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duran nice isimsiz kahramana borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinden sonra kurduğu ve devrimlerle yükselttiği Cumhuriyet; bizler bu mücadelelere sahip çıktığımız sürece, Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe ilerlediğimiz sürece yaşayacaktır. ‘Büyük bir hatıra, mukaddes bir ders, ulvi bir işaret’ diyerek yüreğimize kazıdığımız İlkkurşun Direnişi’nin 107. yılında Ali Orhan Bey, Yüzbaşı Tahir Bey, Hamit Şevket Bey, Doktor Mustafa Bey ve Yiğit Ordusu’nun isimsiz kahramanları olmak başta olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm Kuvayı Milliye neferlerinin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere düşen görev; onların bize emanet ettiği kutsal vatan topraklarına, Cumhuriyet’e, demokrasiye, özgürlüğe ve milli egemenliğe sahip çıkmaktır. Çünkü İlkkurşun Direnişi’nin bize bıraktığı en büyük miras; haksızlık karşısında susmamak, bağımsızlıktan asla vazgeçmemek ve ülkemizin geleceğine umutla sahip çıkmaktır. Bugün burada yükselen bu ses, 107 yıl önce Hacı İlyas Tepeleri’nde yükselen sesin devamıdır. Bu ses, Atatürk ve Cumhuriyet sevdasıyla çarpan her kalpte sonsuza denk yankılanmaya devam edecektir” dedi.

ERDOĞAN: BİZLER ŞANLI MİRASIN KORUYUCULARIYIZ

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuvayı Milliye’nin temellerinin atıldığı Hacı İlyas Köyü’ne 1927 yılında İlkkurşun adını verdiğini hatırlatan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, “Ödemiş halkının 107 yıl önce sergilediği direniş ve vatanseverlik örneği aradan geçen yıllara rağmen halen bizlere ilham vermektedir. Birlik ve beraberliğimizin, Milli değerlere bağlığımızın ve ortak hedefler çevresinde kenetlenme gücümüzün en önemli kaynaklarından birisi Kuvayı Milliye ruhudur. Ödemiş halkının gösterdiği destansı direniş, sadece yerel bir savunma hareketi değildir. Burada sıkılan ilk kurşun tüm Anadolu’nun bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının ve hürriyet haykırışının simgesi olmuştur. Bugün bizler bu büyük kahramanlığın ve şanlı mirasın koruyucularıyız. Bu topraklarda ecdadımızın yazdığı destanı bir manevi şeref madalyası gibi göğsümüzde taşıyoruz” diye konuştu.

Üç Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Elanur Sezgin’in okuduğu duygu dolu şiirin ardından İlkkurşun ve Kuvayı Milliye Efeleri zeybek gösterilerini sergiledi.