Ödemiş ve Kiraz’da maden tepkisi: Su ve tarım riske atılamaz

İzmir’in Küçük Menderes Havzası’nı yakından ilgilendiren altın madeni ihalesi, bölgede çevre ve tarım odaklı tartışmaları yeniden alevlendirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülen ihale süreci kapsamında Ödemiş Kiraz hattında yer alan geniş ruhsat sahası için şirketler teklif verirken belediye başkanları ve CHP’li ilçe yöneticileri bölgenin su kaynakları, tarımsal üretimi ve doğal yapısının geri dönülmez zarar görebileceği uyarısında bulunarak kısa vadeli ekonomik kazanç uğruna havzanın riske atılamayacağını vurguladı.

“SU VARLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Bozdağ ve çevresinde altın arama faaliyetlerinin önünü açan ihale sürecine karşı olduklarını belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, bölgenin su kaynakları ve tarımsal üretim açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek “Söz konusu ruhsat sahası Küçük Menderes Havzası’nın ana su kaynaklarını barındırıyor. Kemer Yılanlı-Dokuzlar bölgesinin hem tarımsal sulama açısından hem de Çatak Göleti ile Beydağ Barajı’nı besleyen kaynaklar bakımından kritik bir noktada. Olası madencilik faaliyetleri doğrudan su varlığını tehdit edecektir. Kısa vadeli ekonomik hesaplar uğruna binlerce yıllık doğal ve tarımsal miras riske atılmamalı. Su kaynaklarının zarar görmesi halinde yalnızca Ödemiş’i değil, tüm havzayı etkileyebilecek bir çevresel sorun doğurur” dedi.

“HAVAMIZ SUYUMUZ KİRLENECEK”

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker ise “Burası Türkiye’nin en değerli topraklarından biri. Yaylalarıyla, kestane ve ceviz üretimiyle öne çıkan, üretimin had safhada olduğu bir bölge. Projeye bu bölgede yaşayan yurttaşlarımız, çiftçilerimiz, köylülerimiz hepsi karşıyız. Bu maden geldiğinde havamız ve suyumuz etkilenecek. Bunun olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bölgedeki üretimin ve doğal yaşamın korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“DİRENECEĞİZ”

Bölgede siyanür ile arama yapılma tehdidinin olduğuna değinerek ekolojik tahribatın yaşanacağını vurgulayan CHP Kiraz ilçe Başkanı Mehmet Orhan, “Şu anda ihaleye çıkılan bir maden sahası var. Maden sahası, radyoaktif maddeler, tor yum ve uranyum türünde ağır metaller, altın ve gümüş gibi metaller de içeriyor. Son ihaleye çıkılan projede altın öne çıkıyor. Büyük ihtimalle altın siyanürle aranacak ve bölgemize çok büyük zararı olacak. Küçük Menderes nehrinin doğduğu yer. Beydağ Ovası, Ödemiş Ovası, Selçuk Ovası’nı da etkileyecek bir maden sahası. Köylülerimiz de bu projeyi istemiyor. Bölgede STK’ler ve halk olarak bu maden projesine direnç göstereceğiz” dedi.