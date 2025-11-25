Öğrenciler: Körüklediğiniz nefreti de kabul etmiyoruz

Ege Üniversitesi öğrencileri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kampüste yürüyüş düzenledi. “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve “Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor” sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, “Bugün, dünyanın dört bir yanında kadınların yaşamlarının gasp eden sistematik erkek şiddetine karşı isyanımızı kampüslerden haykırmak için toplandık. Bir araya gelerek bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz” dedi. Aile yılına ve 11. yargı paketine tepki gösteren öğrenciler, “Kadını aileye ve erkeğin himayesine indirgediğiniz aile yılınızı da 11. Yargı paketiyle körüklediğiniz nefreti de kabul etmiyoruz. İyi hal indirimleriyle tutuksuz yargılamalarla delil yok sayan mahkemelerle erkek şiddetine kalkan olan bu düzen, yasaları da mahkemeleri de erkek egemenliğinin hizmetine veriyor” şeklinde konuştu.

“BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ”

Öğrenciler kampüslerde işlenen kadın cinayetlerine karşı da seslerini yükselterek, “Patron hırsına ortak olan rektörler kampüslerimizi güvensizleştirirken okumak için geldiğimiz üniversitelerde öldürülüyoruz, deliller karartılıyor, yalnız bırakılıyoruz. Çoğu zaman fail korunuyor, dosyalar kapatılıyor, tacizci akademisyenler derslerine girmeye devam ediyor. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Kadınlar olarak her gün hayatta kalmaya çalışmak, ertesi güne korkuyla uyanmak istemiyoruz” diye konuştu.

“HİÇBİR KADIN BU KAMPÜSTE YALNIZ YÜRÜMEYECEK”

Yürüyüş sonlanırken tüm kadınlara dayanışma çağrısında bulunan Ege Üniversitesi öğrencileri, “Ege Üniversitesi’nde kadın dayanışması vardır ve her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Sınıfında bir erkeğin, bir hocanın tacizine ya da şiddetine uğrayan anlattıklarım dinlenmeyecek diye sessiz kalan bütün sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Bizi bulun. Ege Üniversitesi’nde örgütlü kadın mücadelemiz dimdik ayakta, hiçbir kadın bu kampüste yalnız yürümeyecek! Kampüsümüz, fakültelerimiz faillerin değil, kadınların güvenli alanı olana dek mücadelemiz devam edecek” dedi.