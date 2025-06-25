OldenFest için geri sayım başladı

Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği destekleri ile bu yıl 27-28-29 Haziran tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan Filoğlu 8 OldenFest, MarinAlaçatı’da otomobil ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Festival, klasik otomobil sergisi, custom araçlar, motosikletler, drift gösterileri ve burnout showları ile tam bir görsel şölene dönüşecek. Üç gün boyunca sürecek etkinliklerde sahne alacak isimler ise müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

90’LARIN EFSANE İSİMLERİ SAHNE ALACAK

Festivalin ilk günü olan 27 Haziran’da Hey! Douglas, ikinci günü Çelik, Yonca Evcimik, Mansur Ark, DJ Hakan Küfündür ve son günü ise Doğukan Manço, Deeprise, Jabbar sahne alacak. Festivalde ayrıca, Türkiye’nin önde gelen drift şampiyonlarının gerçekleştireceği gösteriler, çeşitli söyleşiler ile ziyaretçilere unutulmaz bir festival deneyimi sunulacak. Klasik otomobil meraklıları için eşsiz bir buluşma noktası olan OldenFest, Alaçatı ruhunu nostalji ve modernlik ile harmanlayan özel atmosferiyle dikkat çekiyor.