Ömer Günel için ‘Adalet Nöbeti’ sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kurulan ‘Adalet ve Demokrasi Çadırı’nda nöbet sürüyor. Günel için bir araya gelen yurttaşlar, Duygu Günel’e destek vererek adaletin yerini bulmasını beklediklerini ifade etti. "Adalet Nöbeti"ni sürdüren katılımcılar, davanın takipçisi olacaklarını belirterek dayanışma mesajları verdi.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

Nöbet alanında bulunan vatandaşlar, sürecin hukuk çerçevesinde sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Nöbete katılan Bülent Yüksel, "Adalet bir gün yerini bulacak, bu konuyla ilgili söylenecek tek şey bu" dedi. Duygu Günel’in yanında olduklarını belirten Çağla Cansın ise Ömer Günel ile olan yakın bağlarına dikkat çekerek "Duygu Ablamızın her zaman yanındayız çünkü Ömer Başkan bizim abimiz, babamız, yoldaşımız gibiydi. Biz bu kadar yıkıldıysak Duygu Ablanın hislerini düşünemiyorum, tahmin bile edemiyorum" diye konuştu.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Ömer Günel’in özgürlüğüne kavuşacağı güne kadar alanlardan ayrılmayacaklarını vurgulayan Necati Özen, "Ömer Başkan'ın suçsuz olduğunu biliyoruz. Dışarıya çıkması için burada nöbete devam ediyoruz. İnşallah başkanımız çıkacak, bizim de burada nöbetimiz bitecek" ifadelerini kullandı. Aileye olan desteğin altını çizen Özgür Turhan ise topluluğun kenetlendiğini belirterek "Başkanımızın ailesinin yanındayız, suçsuz olduğunu biliyoruz. Biz büyük bir aileyiz, burada nöbetimize devam edeceğiz" dedi.