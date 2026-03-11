Yaşamını kaybeden İzmir sanayisinin duayen ismi, eğitim gönüllüsü Öner Akgerman'ın cenaze programı belli oldu. Akgerman cenazesi 12 Mart 2026 Perşembe günü Alsancak Hocazade Camii'nda kılınacak öğle namazından sonra kaldırılarak, Işıkkent Aile Mezarlığına defnedilecek. Akgerman ailesi ise taziyeleri 15 Mart Pazar günü saat 14.00 - 18.00 arası Küçük Kulüp'te (Alyans) kabul edecek.

Türkiye’nin önde gelen çimento şirketi Çimentaş’ta uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve çimento sektörünün duayeni Akgerman, daha sonra oğulları Bülent Akgerman ve Levent Akgerman ile beraber AKG Grubu’nu kurmuştu. Öner Akgerman'ın vefatı İzmir iş dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı.