Otizmli gençler İZMAR’da iş başı yaptı

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama ve istihdama aktif katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir güzel haber daha geldi. Nöroçeşitli bireylere yönelik istihdam ve iş koçluğu hizmetini Türkiye’de ilk kez sunmaya başlayan Destekli İstihdam Ofisi, iki otizmli gencin daha iş gücüne katılmasına aracılık etti. Başvuru işlemlerinden eğitim ve oryantasyon süreçlerine kadar her adımda iş koçlarının desteğini alan Ahmet Korkunç ve Toprak Tahir Kurt, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZTARIM AŞ’ye bağlı tanzim satış mağazası İZMAR şubelerinde iş başı yaptı. Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işletmelerin ve belediyeye ait markaların logolarını resmeden Ahmet Korkunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işe girme hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Toprak Tahir Kurt ise çalışmayı çok istediğini ve günlerinin çok güzel geçtiğini belirtti.

“BİZE GÜÇ KATTILAR”

Otizmli gençlerin işe yerleşme sürecini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZTARIM AŞ Genel Müdürü Öztürk Kurt, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her bireyin kendi potansiyeli doğrultusunda toplumsal yaşama katkı sunmasını destekliyoruz. Destekli İstihdam Ofisi, çalışmalarıyla özel gereksinimli bireylerin iş yaşamına etkin bir şekilde katılmasını hedefliyor. Bu kapsamda Destekli İstihdam Ofisi’ne başvurusuyla birlikte iki arkadaşımız, İZMAR marketlerimizde iş başı yaptı. Onların hem iş hayatına katılımları hem de bize kattıkları güç ve maneviyat, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Bizlere güvenip çocuklarını emanet ettikleri için ailelerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜNE DEK 42 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu Büşra Alpayım da istihdam sürecini şu sözlerle anlattı:

“Destekli İstihdam Ofisi’ne başvuran 42 kişinin iş gücüne katılımını iş koçları ile destekledik. İZMAR Gaziemir ve Bozyaka şubelerinde iki otizmli arkadaşımız da işe başladı. Adaylarımız önce ofisimize başvurdu. İş koçlarımız tarafından uygulanan mesleki kariyer analizleri sonrasında işe uygunlukları belirlendi. İZTARIM AŞ’ye bağlı İZMAR şubelerinde çalışan kadrosuna ihtiyaç vardı. İş analizi sonrası iş eşleşmesi sağlandı ve Ahmet ile Toprak’ın iş görüşmeleri başladı. İş koçları olarak adaylarımızın iş arama, sağlık raporlarının alınması, işe yerleştirme gibi her türlü sürecine destek verdik. Olumlu sonuçlanan iş görüşmelerimiz sonrasında iş koçlarının devam eden desteği ile iş hayatına başladılar.”

“HAYALLERİM GERÇEKLEŞTİ”

İZMAR Gaziemir Şubesi’nde işe başlayan 22 yaşındaki Ahmet Korkunç, “İZMAR’da çalışmayı hedefliyordum. Şu an rafları diziyorum ve reyon görevlisiyim. Vaktim çok güzel geçiyor, alıştım. Yardımlaşma, dayanışma var. Liseden beri çalışmayı hayal ediyordum. Hayallerim gerçekleşti. İlk maaşımla aileme hediye almayı hedefliyorum. Burada çalışmak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN HAYAL GİBİ”

Ahmet Korkunç’un annesi Zeynep Korkunç da duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ahmet 22 yaşında otizmli bir genç. Bu yaşına kadar kendimizi bu kadar özel hissetmemiştik. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bize yardımcı oldu. Ahmet küçüklüğünden beri İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili her şeyi takip ediyor. Belediyenin resimlerini yapıyor, otobüsleri ve güzergâhlarını takip ediyor. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı. Ahmet bugünü yıllardır bekliyordu Gerçekten hayal gibi. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

“GÜNLERİM GÜZEL GEÇİYOR”

İZMAR Bozyaka Şubesi’nde işe başlayan 21 yaşındaki Toprak Tahir Kurt ise “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iş için başvurdum. Onlar bana bu işi söylediler ve ben de kabul ettim. Günlerim güzel geçiyor. Çalışıyorum, ürünleri düzeltiyorum. Müşterilere yardımcı oluyorum, ürünlerin son kullanma tarihlerini söylüyorum. İlk maaşımla tatile gitmek istiyorum. İş koçları neler yapacağımı anlatıyor. Reyonları nasıl düzenleyeceğimi söylüyorlar” diye konuştu.

“UMUTSUZLUĞU ORTADAN KALKTI”

Toprak Tahir Kurt’un annesi Serap Bayrak, “Toprak liseyi bitirdikten sonra çalışmayı çok istiyordu. İçinde çalışma aşkı vardı. Başvurumuzu yaptık. İş koçları bizi hiç yalnız bırakmadı. Her süreçte yanımızda yer aldı. Çok güzel bir haber aldık ve Toprak’ın İZMAR’da işe başlayabileceğini duyduk. Bu bizi çok mutlu etti. Toprak için bir umut oldu. Kendini daha iyi hissediyor. Umutsuzluğu ortadan kalktı. Toprak arkadaş çevresi olacağı için de çok mutlu oldu. Hayalleri vardı. Şimdi hayallerinin üstüne yeni hayaller ekliyor. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmetin olduğunu bilmiyordum. İşe başlamadan önce çok güzel eğitimler de aldı” dedi.

İŞ KOÇLARI YANLARINDA

Destekli İstihdam Ofisi’nde görev yapan iş koçları, adayların başvuru sürecinden işe yerleşmelerine kadar tüm adımlarda aktif rol alıyor. İş görüşmesi, evrak düzenlemeleri gibi işlemlerde destekte bulunan iş koçları, adayların işe kabul edilmesi ile birlikte işletmeye ziyaretlerde bulunarak işyeri analizlerini oluşturuyor. Çalışma ve mola saatleri, iş düzeni, işletmenin fiziki yapısı gibi pek çok konuda bilgi edinen iş koçları, bu bilgileri işe başlayacak nöroçeşitli adaya aktarıyor. İş koçları adaylar işe başladığında da onları yalnız bırakmıyor; düzenli işyeri ziyaretleriyle nöroçeşitli gencin adaptasyon sürecini yakından takip ediyor.