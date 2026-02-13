Otoyollarda özelleştirme, faturası yurttaşa

AKP iktidarı İstanbul Boğazı’ndaki iki köprünün yanı sıra İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyolların da içinde olduğu 9 otoyolu özelleştirmek için düğmeye bastı. CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Yurttaşın vergileriyle yapı lan yollar tekrar yurttaşa fahiş geçiş ücretleriyle satılıyor” dedi. Karayolları’nın işlettiği 56 kilometrelik İzmir-Çeşme Otoyolu’nda mevcut geçiş ücretinin 53 lira olduğunu ve km başına ücretin 0.95 lira seviyesinde bulunduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli ile yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda km başına ücretin 3.66 lira olduğuna dikkat çekti. CHP’li vekil, Çeşme Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde 53 liralık geçiş ücretinin 205 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

YÜZDE 400’E VARAN ARTIŞ

İzmir-Aydın Otoyolu için de benzer bir tabloya işaret eden Yavuzyılmaz, 99 km’lik yolun mevcut geçiş ücretinin 73 lira, km başına ücretin ise 0.74 lira olduğunu belirtti. Özel sektör tarafından işletilen Aydın-Denizli Otoyolu’nda toplam ücretin 500 lira, km başına bedelin ise 3.57 lira olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, özelleştirme halinde Aydın Otoyolu’nun da ücretinde yüzde 400’e varan artış yaşanarak 365 liraya kadar çıkabileceğini ifade etti. AKP’nin özelleştirmeler yoluyla kısa vadeli gelir elde ettiğini ancak uzun vadede faturanın yurttaşa kesildiğini aktaran Yavuzyılmaz, “Kamu kaynaklarıyla yapılan, maliyeti yıllar içinde defalarca karşılanan otoyolların yeniden özel şirketlere devredilmesinin kamu yararıyla açıklanabilecek hiçbir tarafı yoktur. Bu peşkeş özelleştirmesidir. Bütün fatura yine yurttaşın sır tına yüklenmiş olacak” diye konuştu.