Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anmıştı... İşte İskilipli Atıf'ın gerçek yüzü!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla önceki gün İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Sosyal medya hesabından hiçbir milli bayramı kutlamaması eleştirilen Çiftçi'nin, Çorum Valisi olduğu dönemde İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılması da büyük tepki topladı.

Peki, Milli Mücadele sırasında İngilizlerin desteği ile gerici isyanları sahiplenen İskilipli Atıf kimdir?

Skandalların ardından, gazetemiz yazarı Sinan Meydan bu soruya yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA 'ZALİM' DİYEREK, HEDEF GÖSTERMİŞ!

Meydan, İskilipli Atıf'ın Teali İslam Cemiyeti'nin Ağustos 1920'de yayımlanan bildirisini paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarından 'zalim' diye bahseden İskilipli Atıf askerlere "Bu canileri, bu katil canavarları, daha ziyade yaşatmamakla memur ve mükellefsiniz..." sözleriyle çağrı yapıyor.

Sinan Meydan'ın söz konusu bildirinin tamamına da yer verdiği paylaşımı şöyle:

İskilipli Atıf'ın Teali İslam Cemiyeti'nin Ağustos 1920'de yayımlanan bildirisinden:



"Askerler....Mustafa Kemal, Ali Fuat, Bekir Sami gibi zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz yumacaksınız? Bu canileri, bu katil canavarları, daha ziyade yaşatmamakla memur ve…

NE OLMUŞTU?

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Valisi olduğu dönemde Milli Mücadele sırasında İngilizlerin desteğiyle gerici isyanlara sahiplenen, İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılmıştı.

Çorum Valiliği, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaşmıştı.

Anmaya katılımına gelen tepkiler üzerine Çiftçi, Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirerek “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” demişti.

Çiftçi’nin anmaya katılımının yargıya taşınması üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savunarak soruşturmaya izin vermemişti.