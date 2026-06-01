Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve atama bekleyen öğretmenler, taban maaş uygulamasının yasal güvenceye kavuşturulması ve mülakat sisteminden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Karşıyaka'da İZBAN durağında bir araya gelen öğretmenler sloganlarla Çarşı girişine kadar yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında, özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına tabi tutulduğu, bu durumun mesleki itibarı zedelediği söyledi. Geçmiş dönemlerde yetkili kurumlar tarafından öğretmenlere yönelik çeşitli iyileştirme sözleri verildiği ancak bu sözlerin yerine getirilmediği belirtilen açıklamada, "Bize verilen sözler herhangi bir bürokratın şahsi sözü değil, devlet sözüdür. Devletin verdiği söz tutulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

"HAKLI OLMAK DEĞİL, HAKKIMIZI ALMAK İSTİYORUZ"

Öğretmenlerin yıllardır süren hak kayıplarına ve mülakat sistemindeki uygulamalara yönelik eleştirilerin dile getirildiği açıklamada, "Haklı olduğumuzu biliyoruz ve bunu duymaktan yorulduk. Biz haklı olmak değil, hakkımızı almak istiyoruz. Öğretmenlerin emeği de geleceği de pazarlık konusu değildir. Verilen sözler tutulmalı, taban maaş hakkı yeniden yasal güvenceye kavuşturulmalı, güvenceli çalışma koşulları sağlanmalı ve mülakat mağduru öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmelidir" denildi.

“14 HAZİRAN’DA ANKARA’DAYIZ”

Talepler konusunda somut adımlar atılmaması halinde sürecin Ankara'ya taşınacağı duyurulan açıklamada, “Öğretmenlere verilen sözlerin tutulması, taban maaş hakkının geri gelmesi, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması ve mülakat mağdurlarının haklarının teslim edilmesi için tüm öğretmenleri, eğitim emekçilerini, velileri ve dayanışma göstermek isteyen herkesi Ankara'da yan yana durmaya çağırıyoruz. Sözler tutulsun, öğretmenlik yaşasın” ifadeleri kullanıldı.