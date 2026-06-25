Özelleştirilen Alsancak Limanı işçilerine sürgün

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından ihale süreci ve devir bedeli kamuoyundan gizlenerek Albayraklar Grubu'na bağlı Alport şirketine devredilen TCDD Alsancak Limanı'nda, işçilere verilen sözler unutuldu. Daha önce "kimsenin mağdur edilmeyeceği" sözü verilen liman emekçileri, şimdi kura ve "resen tayin" dayatmasıyla karşı karşıya. Sürecin başından beri yaşanan usulsüzlüklere ve işçi kıyımına dikkat çeken Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, durumu “sürgün” olarak nitelendirdi.

"ÖZELLEŞTİRMENİN FARKLI BİR BİÇİMİ"

İktidarın ve kurum yetkililerinin limanın Albayraklar Grubu'na devrini "özelleştirme" olarak adlandırmaktan kaçındığını belirten Akyol, "Bilindiği üzere kapalı kapılar ardında ihale yapılıp yapılmadığı dahi bilinmeyen, ne kadara devredildiği dahi açıklanmayan TCDD’ye bağlı Alsancak Limanı’ndaki yük hizmetleri, Varlık Fonu tarafından Albayraklar Grubuna bağlı Alport şirketine devredilmişti. Bu işlem, kamuoyunda özelleştirme olarak algılanmakta ancak kurum yetkilileri bu duruma başka bir ad vererek özelleştirme olmadığını iddia etmektedir. Fakat bizler biliyoruz ki bu, özelleştirmenin farklı bir biçimidir" dedi.

"UZMANLIK DIŞI ÇALIŞTIRMA VE MOBBİNG"

Geçmişteki özelleştirme pratiklerinin emekçiler üzerinde yarattığı tahribatı hatırlatan Akyol, Alsancak Limanı'nda da benzer bir tablonun yaşanacağı uyarısında bulundu. Akyol, "Şimdiye kadar özelleştirilen veya özel şirket haline dönüştürülen kamu kurumlarının tamamında çalışanlar mağdur edilmiş ve özlük haklarında büyük kayıp yaşanmıştır. Farklı şehir ve kurumlarda çalıştırılan memurların sosyal düzenleri bozulmuş, gönderildikleri kurumlarda ihtiyaç fazlası personel olarak uzmanlık alanları dışında çalıştırılıp mobbinge maruz bırakılmıştır. İşçi statüsünde çalışanlar iş güvencelerini, kadrosuz veya taşeron olarak çalışanlar ise işlerini kaybetmiştir" diye konuştu.

KURA DAYATMASI

Sendika ve işçilerle yapılan görüşmelerde TCDD Genel Müdürlüğü'nün "kimsenin mağdur edilmeyeceği" yönünde teminat verdiğini, ancak gelinen noktada işçilerin çekilişe mahkum edildiğini vurgulayan Akyol, "Liman’da çalışan personel için daha önce TCDD Genel Müdürlüğü ve Liman Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde, personelin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceği, istedikleri yerlere yerleştirilecekleri sözleri defalarca verilmesine rağmen, bu sözler yerine getirilmemiştir. Bu ayın sonuna kadar, limanda çalışan emekçilerin dağıtılacak formlardaki TCDD bünyesinde 10 işyerini işaretlemeleri, bu işyerlerinden tercih sıralaması olmadan herhangi birisine noter huzurunda kura ile yerleştirileceklerine ilişkin Liman İşletme Müdürlüğüne yazı tebliğ edilmiştir. Bu tercihi yapmayanların ise yine resen yerleştirilecekleri bildirilmiştir. İzmir Bölgesinde personel ihtiyacı olup bir çoğu yerleştirilebilecekken bu ihtiyaç gözetilmeden, eş durumu, sağlık mazaretleri, hizmet süreleri gözetilmeden tüm bölgelere nakilleri yapılmak istenmektedir" ifadelerini kullandı.

HAL KAYIPLARI OLACAK

Tayin dayatmasının yanı sıra, TCDD'ye geçirilecek olan personelin ciddi maddi kayıplar yaşayacağını belirten BTS İzmir Şube Başkanı, yaşanacak hak kayıplarını şu sözlerle açıkladı:

"Limanda bulunan bazı unvanların ise TCDD bünyesinde karşılığı bulunmadığından, personelin bir kısmı, farklı unvanlarla TCDD bünyesinde görevlendirilecek. Bu da mali ve özlük haklarında ciddi hak kayıplarına neden olacaktır. Bazı personelin maaşları, limandaki ücret farklılıklarından dolayı, TCDD bünyesinde alacakları unvanlara göre dondurulacak ve bu kişiler hak kaybına da uğrayacaktır."

"BUNUN BİR DİĞER ADI SÜRGÜNDÜR"

Erdal Akyol, alınan kararların hiçbir liyakat ve insani ölçüte uymadığını belirterek, yetkilileri bu kıyımdan vazgeçmeye çağırdı. Akyol, "Hiçbir objektif kriter, eş durumu, sağlık durumu, hizmet durumu, çalışanların talepleri dikkate alınmadan, personelin bu şekilde, İzmir bölgesi dışındaki farklı iş yerlerine yerleştirilmeleri kabul edilemez. Bunun bir diğer adı da sürgündür. Bu adımın bir an önce durdurulması, çalışanların hak kayıplarının önlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.