Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızlarına verdiği sözü tuttu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ikiz kızları Elif ve Zeynep’i okula götürdü.
İkiz kardeşlerin, bir video göndererek kendilerini okula götürmesini istemesi üzerine söz veren CHP lideri Özel, yıl sonu için verdiği sözü tutarak ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif ve Zeynep’i okula bıraktı.
Özel, daha önce de Zeyrek ailesini yalnız bırakmamış, ailenin büyük kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt sürecinde yanında yer almıştı.