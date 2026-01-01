Özgür Özel istedi tartışmalı hayvan barınağı kapatıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi’nde bulunan ve kamuoyunda tartışmalara konu olan Şehzadeler Belediyesine ait hayvan barınma alanıyla ilgili, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konunun çözüme kavuşturulması yönündeki talebi doğrultusunda somut adım atıldı. Sahipsiz sokak hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, CHP Manisa İl Başkanlığı’nda CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın katılımıyla yapılan değerlendirme ve koordinasyon toplantısında alanın kullanımına son verilmesi ve burada bulunan tüm hayvanların, Yunusemre ilçesinde kısa süre önce faaliyete geçen, modern standartlara sahip Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi’ne nakledilmesi kararlaştırıldı.

NAKİL SÜRECİ VETERİNER HEKİMLER GÖZETİMİNDE YÜRÜTÜLECEK

Şehzadeler Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sarıalan Barınağı kapanacak ve buradaki sahipsiz sokak hayvanları Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi’ne nakledilecek. Nakil işlemleri, uzman veteriner hekimler gözetiminde ve hayvan refahına uygun araçlarla gerçekleştirilecek. Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi’ne getirilecek hayvanlar, burada sağlık taraması ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek; daha sağlıklı, güvenli ve kalıcı yaşam alanlarına kavuşmaları sağlanacak. Tüm vatandaşlar merkezi ziyaret ederek hayvanları görebilecek.

İŞ BİRLİĞİ VE DENETİM SÜRECİ SÜRECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Merkezi’nin konuya ilişkin hassasiyeti doğrultusunda; sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde, kent genelinde sahipsiz hayvanların yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.