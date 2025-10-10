Pamukta umutlar tükendi

Artan girdi maliyetleri, alım fiyatlarındaki yetersizlik, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yağışlar gibi etkenler nedeniyle zor durum yaşayan pamuk üreticisinin yüzü rekoltede de gülmedi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, Ege Bölgesi’nde uydu ve yerinde incelemelerle bu yılki rekolteyi açıkladı. Rekolte çalışmasının sonuçlarını paylaşmak istemediğini söyleyerek sözlerine başlayan Uçak, “Çünkü pek de iç açıcı bir tablo içinde değiliz. Bunca yıllık kariyerimde şahit olduğum en kötü yıllardan ve en kötü sezon başlangıçlarından birini yaşıyoruz. Ne üretim zincirinde ne de tedarik zincirinde kimse mutlu değil. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor, çırçır işletmeleri ayakta kalmakta zorlanıyor, tüccar ve iplikçiler büyük baskı altında. Ortada ne kazanç var ne umut ne de sürdürülebilirlik. Bu şartlarda pamuk üretiminin ve ticaretinin geleceği maalesef pek de parlak değil. Geleceğe dair somut bir plan ve güvence yok. Eğer acilen yapısal önlemler alınmazsa, pamuk üretimi ve ticareti ciddi bir risk altında kalacak” dedi.

ENFLASYON PAMUĞU TEĞET Mİ GEÇTİ?

“Pamuk sektörü bugün adeta bir çıkmazın içine sürüklenmiş durumda” diye devam eden Uçak, “Pamuk değer zincirinin her aşamasında maliyetler günbegün artarken sanki bu enflasyon pamuk sektörünü teğet geçmiş gibi fiyatlar yerinde saydı, hatta bazı dönemlerde geriye gitti. 2024 yılında pamuk üretiminin ortalama maliyeti 28- 32 TL civarındayken bu yıl verim farklılıklarına bağlı olarak 40 TL bandına kadar yükseldi. Yani üretici, yüzde 30’un üzerinde bir maliyet artışıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik kuraklığın ve su kıtlığının etkisi de eklenince ekimler önemli ölçüde azaldı” ifadelerini kullandı.

EKİLİ ALAN DA DÜŞTÜ

Geçen yıl 484 bin ton rekolte alınan pamukta bu yıl 410 bin tona kadar düştüğünü aktaran Uçak, “Bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 18.5 oranında azalarak 94 bin hektara düştüğü tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 3.9 artarak dekarda 437 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre; kütlü üretiminde rekoltenin 410 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 160 bin ton olacağı tahmin edilmektedir” diye konuştu. Hasadın devam ettiğini aktaran Uçak, iklim koşullarına göre rekoltede kalite ve verim kaybı ortaya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.