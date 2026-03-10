PEN Şiir Ödülü’nün sahibi Hidayet Karakuş oldu

PEN Yazarlar Derneği, 2026 yılı PEN Şiir Ödülü’nün Hidayet Karakuş’a verileceğini açıkladı. Ödül, 27 Mart’ta Denizli’de düzenlenecek 2. Uluslararası Denizli Şiir Günleri kapsamında sahibine takdim edilecek.

”UMUDUN BELLEĞİ”

PEN Yazarlar Derneği, 2026 yılı PEN Şiir Ödülü’nün şair ve yazar Hidayet Karakuş’a verileceğini açıkladı. Derneğin açıklamasına göre ödül, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Şiir Günü kapsamında duyuruldu. Açıklamada, Türkçenin usta kalemlerinden Karakuş’un şiir, roman ve çocuk edebiyatı alanındaki üretimiyle zengin ve çok yönlü bir edebiyat birikimi oluşturduğu vurgulandı. Toplumsal acılara rağmen eserlerinde “umudun belleği” olmayı sürdüren Karakuş’un, iyiliğin, güzelliğin ve doğruluğun izini süren edebiyat anlayışından bugüne kadar ödün vermediği ifade edildi.

Türkçeye gösterdiği özen ve titizlikle de öne çıkan Karakuş’un, roman, şiir ve çocuk edebiyatı alanlarında çok sayıda ödüle layık görüldüğü belirtilen açıklamada, şairin 80 yıllık yaşamından süzdüğü şiir birikiminin 2026 PEN Şiir Ödülü ile kutlandığı kaydedildi.

Ödül, Pamukkale Philharmonic Association’ın da katkısıyla düzenlenecek 2. Uluslararası Denizli Şiir Günleri kapsamında verilecek. Tören 27 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00’te Denizli Şiir Otel’de yapılacak.