Rekabet artık sınırları aştı, dört mevsim hedefi öne çıktı

2026 yaz sezonunu değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sezonun ilk aylarında yaşanan durgunluğa karşın yaz aylarında son dakika rezervasyonlarının hareketlilik yarattığını söyledi. Orta Doğu'da yaşanan savaşın turizm hareketliliğini olumsuz etkilediğini belirten Bağlıkaya, sezonun ekim ayı sonuna kadar uzaması halinde geçen yılki seviyelerin yakalanabileceğini ifade etti. Artan maliyetler, döviz kuru, vize sorunu ve nitelikli personel eksikliğinin sektörün önündeki temel sorunlar olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, seyahat acentalarının da SGK prim desteği kapsamına alınması çağrısında bulundu.

EGE VE AKDENİZ YİNE GÖZDE

Yaz sezonunda tatil tercihlerinin ağırlıklı olarak kıyı destinasyonlarında yoğunlaştığını belirten Bağlıkaya, Antalya'nın ilk sırada yer aldığını söyledi. Bağlıkaya, "Yaz sezonuna bağlı olarak Ege ve Akdeniz kıyıları yine en fazla talep gören bölgelerimiz arasında bulunuyor. Antalya bu talebin merkezinde yer alırken Muğla, Aydın ve İzmir de yoğun ilgi görüyor. İstanbul ise MICE turizmi, kültür, sağlık ve gastronomi alanlarında yıl boyunca güçlü talep almaya devam ediyor" dedi.

KEREM ÜNSAL: "DÖRT MEVSİM YAŞAYAN BİR DESTİNASYON..."

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Alaçatı, 2026 yaz sezonunda dengeli ancak değişimin hissedildiği bir dönem geçiriyor. Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, turizm sektöründe rekabet koşullarının değiştiğine dikkat çekerek, artık yalnızca iç pazardaki rakiplerle değil, uluslararası destinasyonlarla yarışıldığını söyledi. Kaliteli hizmet, dijital pazarlama ve misafir deneyiminin başarılı işletmeleri öne çıkardığını belirten Ünsal, Alaçatı'nın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle Türkiye'nin en güçlü turizm markalarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısını değerlendiren Ünsal, personel, enerji, kira ve finansman giderlerindeki yükselişin işletmeleri zorladığını söyleyerek, "İşletmeler maliyetlerini aynı oranda fiyatlarına yansıtamıyor. Bu nedenle verimli işletmecilik artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Kaliteli hizmet sunarken maliyetlerini doğru yöneten işletmeler rekabette öne çıkacaktır" dedi.

Alaçatı'nın sadece yaz turizmiyle anılmaması gerektiğini belirten Ünsal, "Dört mevsim yaşayan bir destinasyon olmanın yolu yalnızca yaz turizmine bağlı kalmamaktan geçiyor. Gastronomi, kültür, sanat, rüzgâr sporları, bisiklet, doğa yürüyüşleri, kongre ve etkinlik turizmi gibi alanlarda çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli yılın tamamına yayacak projeleri artırmalıyız." dedi.

İşletmelere de tavsiyede bulunan Ünsal, "Rekabeti yalnızca fiyat üzerinden değil; kalite, misafir memnuniyeti ve sürdürülebilir hizmet anlayışı üzerinden kurmalarıdır. Tatilcilerimize ise Alaçatı'nın sadece deniz ve eğlenceden ibaret olmadığını söylemek isterim. Burası tarihi, mimarisi, gastronomisi, kültürü, doğası ve yaşam tarzıyla dünyanın sayılı destinasyonlarından biridir. Bu değerleri birlikte koruyarak gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"YERLİ TURİST DENEYİM ARIYOR, YABANCI TURİSTTE ARTIŞ VAR"

Yerli turistin artık yalnızca fiyat odaklı hareket etmediğini dile getiren Ünsal, "Fiyat-performans dengesi hiç olmadığı kadar belirleyici hale geldi" dedi. Yabancı turist sayısında geçen yıla göre artış yaşandığını aktaran Ünsal, "Olumlu bir tablo görüyoruz. Geçen yıla göre artış var ancak bunu yeterli bulmuyoruz. Alaçatı'nın potansiyeli çok daha yüksek." diye konuştu.

ALAÇATI TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI KEREM ÜNSAL: "ALAÇATI, ULUSLARARASI DESTİNASYONLARLA REKABET EDİYOR"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, 2026 yaz sezonunu değerlendirerek turizm sektöründeki dönüşüme dikkat çekti. 2026 yaz sezonunu genel anlamda dengeli ancak dönüşümün belirgin şekilde hissedildiği bir dönem olarak değerlendiren Ünsal, Alaçatı'nın tüm değişime rağmen Türkiye'nin en güçlü turizm markalarından biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Ünsal, "Sahip olduğu doğal güzellikleri, mimarisi, gastronomisi, rüzgâr sporları ve yaşam kültürüyle rakip destinasyonlardan ayrışıyor. Ancak artık yalnızca iç pazarda değil, uluslararası destinasyonlarla rekabet ettiğimiz gerçeğini kabul ederek hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Sezondaki doluluk oranlarının işletmeler arasında farklılık gösterdiğini belirten Ünsal, "Hizmet kalitesini sürekli geliştiren, dijital pazarlamaya yatırım yapan ve misafir deneyimine önem veren işletmeler başarılı bir sezon geçiriyor" diyerek, genel tabloya bakıldığında hafta sonlarında yüksek doluluk oranlarının yakalandığını, hafta içlerinde ise gelişime açık bir alan bulunduğunu söyledi.

Rezervasyon alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Ünsal, "Artık misafirler çok daha kısa vadeli plan yapıyor ve bu durum sezonun nabzını son dakikaya kadar canlı tutuyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ TURİST DENEYİM ARIYOR, YABANCI TURİSTTE ARTIŞ VAR"

Yerli turistin artık yalnızca fiyat odaklı hareket etmediğini dile getiren Ünsal, "Yerli turist artık fiyat kadar kaliteye ve deneyime de önem veriyor. Fiyat-performans dengesi hiç olmadığı kadar belirleyici hale geldi" dedi. Yabancı turist sayısında geçen yıla göre artış yaşandığını aktaran Ünsal, "Olumlu bir tablo görüyoruz. Geçen yıla göre artış var ancak bunu yeterli bulmuyoruz. Alaçatı'nın potansiyeli çok daha yüksek. Özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden, gastronomi, kültür ve yaşam deneyimi arayan turist profili bölgemiz için büyük bir fırsat oluşturuyor" diye konuştu.

"ÇİN PAZARI ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Alaçatı'nın en önemli turizm pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünsal, İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın geleneksel olarak öne çıktığını belirtti. Balkan ülkeleri, Yunanistan, Ukrayna ve Polonya'dan da önemli sayıda ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Ünsal, "Son dönemde özellikle Azerbaycan pazarında ciddi bir ilgi gözlemliyoruz. Bölgeye yönelik tanıtım çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Bunun yanında Çin pazarı da önümüzdeki yılların en önemli fırsatlarından biri olarak görülmeli. Çinli turistlerin yeniden uluslararası seyahatlere yönelmesiyle birlikte Alaçatı'nın bu pazarda doğru şekilde tanıtılması büyük önem taşıyor" dedi.

Turizmde sürdürülebilir büyüme için pazar çeşitliliğinin önemine vurgu yapan Ünsal, "Sürdürülebilir başarı için birkaç pazara bağlı kalmak yerine pazar çeşitliliğini artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"VERİMLİ İŞLETMECİLİK ARTIK ZORUNLULUK"

Artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısını değerlendiren Ünsal, personel, enerji, kira ve finansman giderlerindeki yükselişin işletmeleri zorladığını söyleyerek, "İşletmeler maliyetlerini aynı oranda fiyatlarına yansıtamıyor. Bu nedenle verimli işletmecilik artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Kaliteli hizmet sunarken maliyetlerini doğru yöneten işletmeler rekabette öne çıkacaktır" dedi.

"DÖRT MEVSİM YAŞAYAN BİR DESTİNASYON..."

Alaçatı Turizm Derneği olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel boyutuyla ele almadıklarını belirten Ünsal, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle iş birliği içinde çalıştıklarını ifade ederek, "Bölgemize değer katacak uluslararası organizasyonlar düzenliyor, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle sezonu uzatmayı hedefliyoruz. Son dönemde Azerbaycan turizm sektörüyle kurduğumuz ilişkiler bunun güzel bir örneği. Önümüzdeki süreçte Çin başta olmak üzere yeni pazarlarda daha görünür olmak için çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Alaçatı'nın sadece yaz turizmiyle anılmaması gerektiğini vurgulayan Ünsal, "Dört mevsim yaşayan bir destinasyon olmanın yolu yalnızca yaz turizmine bağlı kalmamaktan geçiyor. Gastronomi, kültür, sanat, rüzgâr sporları, bisiklet, doğa yürüyüşleri, kongre ve etkinlik turizmi gibi alanlarda çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli yılın tamamına yayacak projeleri artırmalıyız" dedi.

Ünsal, "Turizm, birlikte hareket edildiğinde büyüyen bir sektördür. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler aynı hedef doğrultusunda çalıştığında destinasyonlar gerçek anlamda değer kazanır. İşletmelerimize tavsiyem, rekabeti yalnızca fiyat üzerinden değil; kalite, misafir memnuniyeti ve sürdürülebilir hizmet anlayışı üzerinden kurmalarıdır. Tatilcilerimize ise Alaçatı'nın sadece deniz ve eğlenceden ibaret olmadığını söylemek isterim. Burası tarihi, mimarisi, gastronomisi, kültürü, doğası ve yaşam tarzıyla dünyanın sayılı destinasyonlarından biridir. Bu değerleri birlikte koruyarak gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur."