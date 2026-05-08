Sabahattin Ali Ortaca’da anıldı

Toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali, Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları" kapsamında saygıyla anıldı. Faili meçhul bir cinayetle aramızdan koparılan aydınımız Sabahattin Ali'yi anma etkinliğine Ortaca Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP İlçe Kadın Kolları ve Karya Caunus Kültür ve Sanat Platformu üyelerinin yanı sıra çok sayıda edebiyatsever yurttaş salonu doldurdu.

Karya Caunos Kültür ve Sanat Platformu'ndan Hatice Boran’ın öncülüğünde hayata geçirilen anma programında, edebiyatımızın unutulmaz yazarının edebi mirası ve toplumsal duruşu ele alındı. Londra Troy Kitap Grubu'ndan Mesut Akın’ın moderatörlüğünü üstlendiği, gazetemiz yazarı, Feridun Andaç'ın konuşmacı olarak katıldığı “Sabahattin Ali ve Kuyucaklı Yusuf" başlıklı söyleşide, yazarın başyapıtlarından Kuyucaklı Yusuf romanı merkeze alınarak derinlikli bir edebiyat tartışması yürütüldü. Feridun Andaç'ın, Sabahattin Ali'nin edebiyat dünyasındaki yerini ve eserlerinin günümüze uzanan etkisini anlattığı söyleşi, dinleyiciler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. Edebiyat buluşması, katılımcıların Andaç'a yönelttiği soruların yanıtlandığı interaktif soru-cevap bölümüyle sona erdi.