Sağlık emekçileri: Şiddetsiz bir sağlık sistemi mümkün

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekmek ve daha güvenli çalışma koşulları talep etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, hekimler ve sağlık çalışanları hem meslektaşlarına yönelik saldırıları protesto etti hem de yetkililere “acil önlem” çağrısında bulundu. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Seha Yüksel, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında İzmir Sağlık Platformu adına yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin ulaştığı boyuta dikkat çekerek sert mesajlar verdi. Dr. Yüksel, açıklamasında genç hekim Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Yaşamının baharında, mesleğinin başında genç bir hekimin, Dr. Ersin Arslan’ın ailesinden, sevdiklerinden, hastalarından, hayallerinden acımasızca koparılmasının üzerinden tam 14 yıl geçti” dedi.

“HEKİMLERİN YÜZDE 59,3’Ü ÇALIŞMA YERİNDE ŞİDDETE UĞRUYOR”

Türk Tabipleri Birliği’nin 17 Nisan’ı “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan ettiğini hatırlatan Yüksel, yıllardır yapılan uyarılara rağmen sorunun derinleştiğini söyledi. Seha Yüksel, “Sağlık emek-meslek örgütleri ile birlikte her yıl düzenlediğimiz anma etkinliklerinde ve basın açıklamalarında hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik tırmanan şiddete dikkat çekmeye çalıştık” ifadelerini kullandı. Sağlık politikalarını eleştiren Yüksel, “Mevcut sistemin şiddeti artırdığına dikkat çekerek, “Siyasi iktidar çağrılarımıza kulak vermek yerine sağlık alanında hekimleri ve sağlık çalışanlarını hastalarla karşı karşıya getiren politikalar üretmeye devam etti” dedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutuna ilişkin verileri de paylaşan Yüksel, “Hekimlerin yüzde 59,3’ü çalışma yerinde şiddete uğradığını ifade etmiştir. Yüzde 57,7’si psikolojik şiddete, yüzde 21,7’si fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

“ADALET SİSTEMİNE OLAN GÜVENİN ZAYIFLAMASI TOPLUMDA ŞİDDETİ BESLEMEKTEDİR”

Şiddetin en çok acil servis ve polikliniklerde yaşandığını vurgulayan Yüksel, güvenlik eksikliklerine de dikkat çekerek, “Hekimlerin büyük çoğunluğu kurumlarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ve sistematik bir koruma mekanizmasının bulunmadığını belirtmektedir” dedi. Toplumsal şiddet olaylarına da değinen Yüksel, son dönemde yaşanan saldırıların kaygı verici olduğunu ifade ederek, “Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylar, eğitim ve sağlık ortamlarının güvenliğine ilişkin ciddi bir uyarıdır” diye konuştu. Şiddetin nedenlerinin toplumsal yapıyla ilişkili olduğunu savunan Yüksel, “Artan işsizlik, gelir adaletsizliği, liyakatsizlik ve adalet sistemine olan güvenin zayıflaması toplumda şiddeti beslemektedir” ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonunda taleplerini sıralayan Yüksel, “Performans sisteminin kaldırıldığı, güvenli çalışma koşullarının sağlandığı, yeterli süreli randevu sisteminin kurulduğu ve caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirildiği bir sağlık sistemi istiyoruz. Şiddetsiz bir sağlık sistemi, şiddetsiz bir eğitim hayatı ve sağlıklı bir toplum mümkündür ve zorunludur” dedi.