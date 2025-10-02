Sağlık turizmi İzmir’de konuşuldu

Ege Fark Yaratanlar Derneği, İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) “Sağlıkta Küresel Gelişmeler” konulu toplantı düzenlendi. Mehmet Necati Şentürk sunumu ile gerçekleşen toplantıda protokol konuşmaları sonrası İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve Acıbadem Kent Hastanesi’nden Prof.Dr.Burak Turna konuşmacı olarak sunumlar yaptı.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç yaptığı konuşmada 1980’lerden itibaren Türkiye’nin dünya turizminde son derece önemli bir yer almaya başladığına dikkat çekip, “Özellikle Antalya ve Kuşadası önceleri turizm destinasyonu olarak dünyaya sunuldu. İstanbul ile İzmir şehir turizminde önemli bir destinasyon haline geldi. Türkiye dünyanın en fazla turist çeken 5 ülkesinden biri. Turizm geliri açısından 8-9’uncu sırada geliyor. Turizmin istihdama doğrudan ve dolaylı etkileri var. Ülkenin tüm katma değerini bir nevi ihraç etmiş oluyorsunuz. İzmir Bergama dünyanın ilk sağlık turizmi merkezlerinden biri. Bir turistin gittiği yerdeki harcaması ortalama 850-900 dolar seviyesindedir. Ama sağlık turizmine dönüşünce kişi başı harcama 5 bin dolar seviyesine ulaşıyor” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE İLK 5 HEDEFİ

İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Dr. Bülent Cinel de son yıllarda zincir hastanelerin gelmesiyle birlikte sağlık turizmindeki ivmenin yukarı tırmandığını anlattı. Dr. Cinel, “İzmir daha önce Türkiye’ye sağlık için gelen turistlerinin yüzde 1’ini alıyordu. Şimdi ise bu oran yüzde 5’e yaklaştı. Umuyorum zincir hastaneler tamamlandığında daha iyi olacak. Türkiye genelinde sağlık turizmi potansiyeli açısından İzmir 8 ile 10’uncu sıralarda geliyor. İlk 5’e girmeyi umuyoruz” dedi. İzmir’de ağız diş sağlığı, obezite, genel cerrahi ve estetik cerrahi gibi alanların ilgi çektiğini dile getiren Dr. Bülent Cinel de “2024 yılında, dünyada genel turizm potansiyelinin 5 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Bunun 1 trilyon doları sağlık turizmiyle ilgili girdileri oluşturuyor. Bu rakam genel turizm girdilerinin yüzde 20’sine tekabül ediyor. Sağlık turizmi, yılda yüzde 7 ile 10 oranında büyüyor. Bunun içerisinde medikal turizm, termal turizm, üçüncü yaş turizmi, engelli turizmi başı çekiyor. 2024 yılı verilerine göre sağlık turizmi dünyada 1 trilyon dolarlık bir hacme sahip. Bunun yalnızca 10 milyar doları Türkiye’ye ait. Bu da maalesef Türkiye’ye gelen girdilerin yüzde 1’ini oluşturuyor. Türkiye’deki farkındalık ve kümelenme toplantıları ile birlikte sağlık turizmini ilerleteceğiz” ifadelerini kullandı.

ROBOTİK CERRAHİ SİSTEM ANLATILDI

Uluslararası çevrelerde önemli bir isim olan Prof.Dr.Burak Turna “Robotik Cerrahi” sunumu yaptı. Turna, “Robot yardımlı laparoskopi ameliyatı olarak da bilinen ‘da Vinci’, dünyanın ilk robotik cerrahi sistemidir. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 2000 yılında verdiği onayla 7 branşta ameliyatlarda kullanılmaya başlanmasından sonra bugüne kadar yaklaşık 10 milyondan fazla operasyon gerçekleştirilmiştir. Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, da Vinci robotu, hasta konsolu ve cerrah konsolu olmak üzere üç üniteden oluşmaktadır. Ameliyatın yapılmasında kullanılacak el aletlerini taşıyan 4 kol Robot bölümünde bulunur. Cerrahın parmaklarını hareket ettirerek verdiği komutlarla eş zamanlı çalışan da Vinci sisteminde, sanılanın aksine ameliyatı robot değil yine cerrahlar yapar. Teknoloji ve cerrahinin gelmiş olduğu son nokta olarak kabul edilen bu sistem, cerrahın işini kolaylaştırırken aynı zamanda iyileşme sürecinde hastanın konforunu arttırır. Ürolojik cerrahi, da Vinci sisteminin Türkiye’de en çok kullanıldığı alanlar arasında yer alır. Bu cerrahi yöntemle prostat, böbrek ve mesane kanserleri, UPJ (böbrekten çıkan idrar kanalı) darlığı ameliyatı, böbrek nakli ve böbreküstü bezi tümörü cerrahileri yapılabilir” dedi.

“1 MİLYON 400 BİN YABANCI HASTA ÜLKEMİZDE TEDAVİ OLDU”

“Sağlıkta Küresel Gelişmeler” çalıştayı bir panelle devam etti. Panelin moderatörü Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkanı Mehmet Aksaç sağlığın sadece bireysel bir ihtiyaç değil, toplumun refahını ve ekonomik kalkınmasını doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunu söyledi. Dünyada sağlık turizminden elde edilen gelirin arttığını dile getiren Mehmet Aksaç, “Sağlık turizminde kaliteli hizmet, uygun maliyet ve güven unsurunu bir arada tutan ülkeler öne çıkıyor. Türkiye sağlık turizminde ilk 10 ülke arasında. 2023 yılında 1 milyon 400 bin yabancı hasta ülkemizde tedavi oldu. Türkiye iş sağlığı, estetik cerrahi ve organ nakli gibi alanlarda uluslararası bir marka haline geldi. Model hastanelerimiz ve kaliteli sağlık hizmetimizle Türkiye güven veren bir ülkedir. İzmir de sadece tarih, kültür ve turizm şehri değil aynı zamanda bir sağlık şehridir” dedi.

İzmir’den dünyanın pek çok noktasına doğrudan bağlantı sağlanabildiğini anlatan Aksaç, kara, hava ve deniz ulaşımının kesiştiği İzmir’in sağlık turizmi için lojistik açıdan en avantajlı şehirlerden biri olduğuna vurgu yaptı. İzmir’de 10’dan fazla üniversite ile çok sayıda eğitim ve araştırma hastanesi bulunduğunu hatırlatan Aksaç, “Kentimizde uluslararası akreditasyona sahip özel sağlık kuruluşları bulunmaktadır. Sadece tedavi değil aynı zamanda bilimsel araştırma yapılmaktadır. İzmir’deki sağlık kuruluşlarında tedavi gören yabancı hasta sayısı son 5 yılda yüzde 40 artmıştır” diye konuştu.

Panelistlerden Fınd Doctor Turkey Kurucu Ortağı Özlem Özkulak “Son yıllarda sağlık turizmi sektöründe çalışan birçok katılımcıdan ve iş ortağından sağlık turizminin başarısına dair birçok olumlu hikaye duyuyoruz. Sağlık turizmi profesyonellerine sektörümüzün geleceğini şekillendiren güçlere dair daha derin bir anlayışla donanmış olarak önümüzdeki ve sonraki yıl için stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olmak için hazırız” dedi.

Panelistlerden Av.Efsan Mahim anayasanın çeşitli maddelerine atıfta bulunarak sağlık hukuku konusunda konuştu.