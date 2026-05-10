Salomon Çeşme Yarı Maratonu 5K gün batımı koşusuyla başladı

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganıyla gerçekleştirilen 4. Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda heyecan başladı. İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de organizasyonun ilk gününde 5K gün batımı koşusu yapıldı.

Çeşme merkezinden saat 17.00’de başlayan 5 kilometrelik gün batımı koşusu, Aya Yorgi plajında tamamlandı.

Yarışın startını; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Argeus Travel & EventsKurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu verdi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

5 kilometrelik gün batımı koşusunda dereceye girenler şöyle;

Erkekler

1 – Emir Salih Karakuzu 0:19:47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0:20:07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0:20:47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0:23:12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0:24:17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0:28:39.17 (Türkiye)

BUGÜN 10K VE 21K KOŞULACAK

Salomon Çeşme Yarı Maratonu bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus’tan sporcular yer alıyor.

Organizasyonda bugün Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşulacak. Salomon Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve aynı noktada da finişi görecek. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Ayrıca saat 12.00’de Çeşme şehir merkezinden start alacak olan Çeşme Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. Saat 13.00’te ise Salomon Çeşme Yarı Maratonu ve 10K Yol Koşusu’nun ödül töreni yapılacak.