Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda ödüller sahiplerini buldu

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganıyla gerçekleştirilen 4. Salomon Çeşme Yarı Maratonu tamamlandı. 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katıldığı organizasyon sonunda 5 kilometrelik Gün Batımı Koşusu, Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Organizasyonun ikinci gününde Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşuldu. Salomon Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayıp aynı noktada da finişi gördü. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde tamamlandı. Yarışların startını; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu verdi.



43 ÜLKEDEN 3 BİN 450 SPORCU YARIŞTI

Salomon Çeşme Yarı Maratonu bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yaptı. Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus’tan sporcular yer aldı.

ÇOCUKLAR DA PARKURA ÇIKTI

Salomon Çeşme Yarı Maratonu kapsamında düzenlenen Çeşme Çocuk Koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Saat 12.00’de Çeşme şehir merkezinden start alan organizasyonda çocuk sporcular büyük heyecan yaşarken, aileler de yarışa yoğun ilgi gösterdi. Minik sporcular, kendileri için hazırlanan parkurda keyifli anlar yaşadı.

Yarış sonrası da 10 çocuk sporcuya çekilişle bisiklet hediye edildi.

AYDIN AYHAN GÜNEY: ORGANİZASYON KALİTESİ GİDEREK ARTIYOR

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, “Dört yıl önce ilk başladığımızda organizasyonun güzel olacağı ve büyüyeceği belliydi. Çeşme’nin kendine has bir havası var, popüler bir destinasyon. İzmir’e yakın olması da büyük bir avantaj sağladı ve organizasyon hızlı büyüdü. Organizasyon kalitesi giderek artıyor. Ulusal bazda ilk 5’e giren, hatta uluslararası hale gelen bir yarış olacaktır. Tabii ki bu zaman alıyor. Sevindirici olan ise bölgesel katılımlar. Türkiye’de artık yüzlerce yarış düzenleniyor ve hepsi sporcu da, organizatör de buluyor. Bu da koşu sporunun Türkiye’de ne kadar büyüdüğünü ve yaygınlaştığını gösteriyor. Bölgesel katılımlar olacak. Ege Bölgesi’ndeki yarışlara bölgedeki koşucular, İstanbul’daki yarışlara da İstanbul’daki koşucular katılacak. Böylelikle koşu sporu Türkiye’de çok hızlı büyüyen bir hale gelecek. Hem yol koşularında hem de patika koşularında gerçekten son 10 yılda büyük bir ivme kazanıldı. Böyle de gideceğini tahmin ediyorum. Çeşme’de son derece keyifli bir yarış oldu. Hava da yardım etti, sevinçliyiz” dedi.

ATİLLA KUDUOĞLU: KOŞUCULAR MUTLU, BİZ DE MUTLUYUZ

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, “Bu yıl katılımı ikiye katladık, 3 bin 450 sporcu start aldı ve güzel bir organizasyon oldu. Dün 5K’lık gün batımı koşusu ile başladı. Bugün 10K ve 21K ile koşuyu tamamladık. Çeşme Kaymakamlığımız ve belediyemizin de destekleriyle güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Şu anda Salomon Çeşme Yarı Maratonu, Türkiye’nin önde gelen yarı maratonlarının başında geliyor. Bu sene 4’üncüsü düzenlendi. Önümüzdeki yıl katılımcı sayısını 5 binlere, hatta 10 binlere ulaştıracağımızı düşünüyorum. Bu alan bize nasıl yeter, nasıl yeniden düzenleriz diye şimdiden konuşuyoruz. Artık önümüzdeki yılı planlamaya başladık. Her şey güzel gidiyor. Koşucular mutlu, biz de mutluyuz. Spor turizmine ve Türk sporuna sağlanan katkılar yadsınamaz. 3 bin 450 sporcu geldi ama onlarla birlikte Çeşme’ye yaklaşık 10 bin kişi geldi. Bu da Çeşme’ye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor” diye konuştu.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle verildi. Ödülleri; Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu takdim etti.

Parkurlarda dereceye girenler şöyle:

21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu

Erkekler:

1 - Üzeyir Söylemez 1:11:52.81 (Türkiye)

2 - Nihat Bilici 1:13:25.13 (Türkiye)

3 - Suat Karoğlu 1:18:49.76 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Özlem Özgün 1:32:22.06 (Türkiye)

2 - Betül Şen Tanrıverdi 1:32:35.22 (Türkiye)

3 - Gülşen Çerçi 1:33:50.92 (Türkiye)

Çeşme 10K Yol Koşusu

Erkekler:

1 - Muhammed Kül 0:31:57.84 (Türkiye)

2 - Keremcan Çelik 0:33:35.69 (Türkiye)

3 - Ufuk Arda 0:33:39.18 (Türkiye)

Kadınlar:

1 - Anna Kantarmış 0:40:45.52 (Türkiye)

2 - Esen Cıvlan 0:42:02.22 (Türkiye)

3 - Selma Altundis 0:42:57.68 (Türkiye)

5K Gün Batımı Koşusu

Erkekler

1 - Emir Salih Karakuzu 0:19:47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0:20:07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0:20:47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0:23:12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0:24:17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0:28:39.17 (Türkiye)