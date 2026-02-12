Samim Kocagöz İzmir’de anılacak

Edebiyatımıza kazandırdığı “Kalpaklılar”, “Nabi’nin Park Kahvesi”, “İzmir’in İçinde”, “Onbinlerin Dönüşü” gibi eserler ile iz bırakan toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli isimlerinden Samim Kocagöz, ölümünün 36. yılında İzmir’de anılacak. İzmir Kültür Sanat Konseyi tarafından yarın saat 16.30 Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek anmada açılış Konuşmasını Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi Sorumlusu Gülnur Çavuş yapacak.

Köy Enstitüsü Mezunu Mevlüt Kaplan, Samim Kocagöz’ün oğlu Şükrü Kocagöz’ün katılacağı panele şair – yazar Asım Öztürk kolaylaştırıcı olarak katılacak.