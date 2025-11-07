Şapta fatura ağır

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde şap hastalığının kontrol altına alındığını duyursa da sahadan gelen tablo iç açıcı değil. Hakkari’den Edirne’ye kadar görülen şap nedeniyle birçok köy ve mahalle acil karantinaya alınırken damızlık inek kesimlerinin artış dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe, “Vatandaş şaptan kırılıyor. İnim inim inliyor” diyerek adeta isyan etti.

‘CUMHURİYET TARİHİNDE YOK’

Bakanlığın aşılanma oranını yüzde 92 olarak açıklamasına rağmen Karakülçe, “Vatandaş gidiyor özel sektörden aşı bulmaya, kendi yarasına merhem olmaya çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde herhalde böyle bir sene geçirilmemiştir. Mezbahalarda önceden yüzde 5-10 arası olan damızlık hayvan kesilirken bu şap hastalığı çıktığından beri neredeyse yüzde 120-125 oranlara çıktı. Biz geleceğimizi kesiyoruz, geleceğimizi yok ediyoruz. Hayvancı yasta, başını kaldıramıyor. Enflasyon almış başını gitmiş, girdiler uçmuş, bir de şap tebelleş oldu üreticiye. Biz sınırlarımızı kapatmadığımız sürece, biz hayvan sağlığımızı korumadığımız sürece, biz ithalatı sürdürdüğümüz sürece bizim başımız ne deli danadan ne de şaptan kurtulmaz” dedi.

UZUN VADELİ KRİZ

Titar Tarım Hayvancılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan ise hayvan kesimlerine dikkat çekerek “Döl verimini etkilemiş oldu. Yani bu kısa dönemli değil, uzun vadeli etkileri olan bir hastalık olmuş oldu. Şap Enstitüsü SAT-2’ye göre aşılarını üretmişti. Fakat çevre ülkelerden yeni bir şuş Türkiye’ye intikal etti: SAT-1. Bu SAT-1’e göre hazırlıklı değildik, enstitü hemen yeni aşılar üretmeye başladı. Fakat şüphesiz o arada da hastalık Türkiye’ye girmiş oldu ve yayılmaya başladı. Hızlı yayılan bir hastalık. Sadece şap açısından bakmamak lazım. Bu tür hayvan trafikleri eğer kontrollü değilse başka hastalıklar da ülkemize intikal edebilir. Çokça hayvan kesimi olduğu için et fiyatları şu an stabil bir düzeyde gidiyor. Ancak önümüzdeki yılın şubat ayından itibaren et fiyatlarında da artış olur, çünkü arkadan gelen ciddi materyaliniz yok. Süt fiyatlarında artışlar görebiliriz. Ette belki devlet, ithalat çözümüne giderek belki bir miktar fiyatları normalize edebilir. Ama sütte aynı şeyi söyleyemeyiz” diye konuştu.