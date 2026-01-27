‘Sarışın Bir Kurt’ Atatürk sergisi ziyaretçileriyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Sarışın Bir Kurt: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi törenle ziyarete açıldı. Sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün orijinal fotoğrafları, döneme ait gazeteler, dergileri, yazışmaları ve çok sayıda tarihî dokümanı bir araya getiriyor. Sergide yer alan içerikler, 1907’den 1938’e uzanan süreçte Atatürk’ün liderlik yolculuğunu kronolojik bir anlatımla gözler önüne seriyor. Küratör Fahri Özdemir ve Emekli General Ahmet Yavuz, Manisa’nın çok önemli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Serginin açılışına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“MANİSA, ATATÜRKÇÜ VE CUMHURİYETÇİ BİR ŞEHİRDİR”

Serginin önemine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye’de örnek nitelik taşıyan bu serginin Manisa’da düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Serginin, dönemin tüm belge, doküman ve materyallerini bir araya getirerek geçmişi anlamak ve hatırlamak adına çok kıymetli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Dutlulu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Manisa, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir şehirdir. Bizler, her fırsatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaya ve O’nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İki ay boyunca ziyarete açık olacak bu serginin; öğrencilerimiz ve halkımız tarafından yoğun ilgi göreceğine inanıyorum. Bu sayede insanlar, geçmişlerini daha yakından tanıma imkânı bulacak.”

BAŞKAN DUTLULU’DAN SERGİ SALONU MÜJDESİ

Konuşmasında kültür ve sanat alanında önemli müjdeler de veren Başkan Besim Dutlulu, Manisa gibi büyük ve kültürel açıdan güçlü bir şehrin mevcut sergi alanlarının yetersiz kaldığını bildiklerini söyledi. Bu doğrultuda, Yunusemre Belediyesi’nden devralınan gençlik merkezinde modern ve nitelikli bir sergi salonu hayata geçireceklerini açıkladı. Fatih Sergi Salonu’nun ise, Manisalıların da yakından bildiği üzere Şehzadeler Belediyesi’ne devredileceğini ve nikâh salonu olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Manisa’yı kültür ve sanatın, sergilerin ve konserlerin merkezi haline getirmek istiyoruz. İnsanların keyifle vakit geçirdiği, sosyal ve kültürel hayatı canlı bir şehir hedefliyoruz. Atatürk sergimizin ardından, yeni sergi salonumuzda yıl boyunca birbirinden değerli sergilerle Manisalılarla buluşmaya devam edeceğiz.”

SERGİ ZİYARETE AÇILDI

Yapılan konuşmaların ardından sergi, kesilen kurdele ile ziyaretçilere açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sergide yer alan eserleri tek tek inceleyerek yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı. İki ay boyunca ziyarete açık olacak sergi, Fatih Sergi Salonu’nda sanatseverleri ağırlayacak. Sergi kapsamında ayrıca Emekli General Ahmet Yavuz, “Başkomutan” ve “İkinci Yüzyılda Yeniden Atatürk” adlı kitaplarını konuklar için imzaladı.