SDD: Meslek Fabrikası İzmir halkının malıdır!

İzmir’de Meslek Fabrikası’na yönelik tartışmalar sürerken, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak söz konusu müdahaleye sert tepki gösterdi. Açıklamada, Meslek Fabrikası’nın İzmir halkına ait olduğu vurgulanarak, “hukuk dışı gasp” olarak nitelendirilirken, sürecin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

SDD İzmir Şubesi’nin açıklamasında, İzmir’in tarihsel kimliği ve Cumhuriyet değerleriyle bütünleşmiş yapısına dikkat çekildi. Kentin, Mondros Mütarekesi’nden Lozan Antlaşması’na, işgal yıllarından bağımsızlığa uzanan süreçte önemli bir rol üstlendiği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşen İzmir’in; özgürlük, demokrasi, laiklik ve çağdaşlık değerlerinin simge kentlerinden biri olduğu vurgulandı. Kent kültürüne de değinilen açıklamada, İzmir’in tarih boyunca farklı inanç ve kültürlere ev sahipliği yaptığı, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünü başarıyla sürdürdüğü ifade edildi. İzmir’in aynı zamanda baskı ve dayatmalara karşı duruşuyla bilindiği belirtilerek, Meslek Fabrikası’na yönelik uygulamanın da bu anlayışla reddedileceği kaydedildi.

Açıklamada, “İzmirliler antidemokratik ve hukuk dışı bu gaspı kabul edemez ve etmeyecektir” denilerek, kamuoyuna açık bir çağrı yapıldı. SDD İzmir Şubesi, Meslek Fabrikası konusundaki itirazlarını yineleyerek, İzmir halkıyla dayanışma içinde olduklarını duyurdu.