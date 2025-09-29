Seferihisar Belediyesi’nden çocuklara “Beslenme Çantası” desteği

Yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan çocukların sağlıklı büyümesi için Seferihisar Belediyesi, harekete geçti. “Beslenme Çantası” projesini hayata geçiren belediye, 500 öğrenciye her gün beslenme çantası desteği sağlayacak. Beslenme çantalarında, Seferihisar’ın üzüm bağlarından toplanan üzümlerle üretilen doğal pekmez başta olmak üzere sağlıklı gıdalar yer alıyor. Böylece hem çocukların dengeli beslenmesine katkı sağlanıyor hem de yerel üretim destekleniyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve eğitim hayatlarında başarılı olmaları için yanlarındayız. Hiçbir çocuğumuzun aç karnına derse başlamasına gönlümüz razı değil. Üreterek, paylaşarak ve dayanışmayı büyüterek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Seferihisar Belediyesi, bu projeyle çocukların sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına alırken, ilçenin tarımsal değerlerini de korumayı hedefliyor.