Seferihisar’da Lavanta Hasat Şenliği için geri sayım başladı

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Lavanta Hasat Şenliği, bu yıl da konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden üretici stantlarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şenlik boyunca ziyaretçiler hem lavanta hasadına tanıklık edecek hem de Seferihisar'ın yerel üreticileriyle buluşma fırsatı yakalayacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenliğin ilçenin önemli değerlerinden biri haline geldiğini belirterek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

ŞENLİĞE DAVET

Başkan Yetişkin, "Lavanta Hasat Şenliğimiz 11 yıldır üreticimizi, doğamızı ve kültürel değerlerimizi buluşturan özel bir etkinlik olarak büyümeye devam ediyor. Turgut Köyümüzün mor renge bürünen lavanta tarlalarında hem hasadın bereketini paylaşacak hem de birbirinden güzel etkinliklerle keyifli bir gün geçireceğiz. Tüm yurttaşlarımızı ve misafirlerimizi bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Seferihisar Belediyesi, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri de düzenleyecek. Ring araçları 13.00, 14.00 ve 15.00 saatlerinde Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nden hareket edecek. Dönüş seferi ise saat 19.00'da Turgut Köyü'nden gerçekleştirilecek.