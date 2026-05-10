Seferihisar’da Yerel Tohum Takas Şenliği coşkusu

Seferihisar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye’nin en önemli yerel tarım buluşmalarından biri olarak gösterilen 14. Yerel Tohum Takas Şenliği, bu yıl da büyük bir coşku ve yoğun katılımla Ürkmez Meydanı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyeler, üreticiler, kooperatifler ve binlerce yurttaş; atalık tohumları yaşatmak, üretime sahip çıkmak ve tarımsal bağımsızlığa dikkat çekmek için Seferihisar’da bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşan meydanda gün boyu renkli etkinlikler düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Atatürk Bando Dinletisi ile başlayan programda İzBB Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun gösterileri, halk oyunları ekipleri, zeybek gösterileri ve Nilay Dikay konseri büyük ilgi gördü. Üretici pazarı, kooperatif stantları, çocuklara yönelik fide eğitimi, geri dönüşüm atölyeleri ve fide dağıtımıyla şenlik tam anlamıyla bir dayanışma festivaline dönüştü.

Şenliğin en dikkat çeken bölümü ise binlerce vatandaşın katıldığı fide ve yerel tohum dağıtımı oldu. Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi öncülüğünde dağıtılan atalık tohumlar ve fideler, üretimin ve yerel tarımın geleceği adına umut oldu.

“14 YILDIR TOHUMU TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ”

Programda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenliğin yalnızca bir festival değil, toprağa ve üretime sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı. Başkan Yetişkin,

“14 yıldır her Mayıs ayında burada yalnızca bir festival düzenlemiyoruz. Burada bir mücadeleyi, bir dayanışmayı ve toprağa sahip çıkma iradesini büyütüyoruz. 14 yıldır tohumu toprakla, insanı doğayla buluşturuyoruz” dedi. Her yıl yaklaşık 30 bin yurttaşı Seferihisar’da ağırladıklarını belirten Yetişkin, bugüne kadar milyonlarca fide ve tohumun vatandaşlarla buluşturulduğunu söyledi. Yetişkin, “Bu şu demek; milyonlarca kez toprağa dokunuldu, milyonlarca kez umut yeniden ekildi. Çünkü biz biliyoruz; tohum yaşarsa toprak yaşar, toprak yaşarsa üretim yaşar, üretim yaşarsa halk yaşar” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye’de tarım politikalarına da dikkat çeken Yetişkin, yerel tohumların ve küçük üreticinin giderek daha fazla baskı altında kaldığını ifade etti. Yetişkin, “Yerel tohumu değersizleştirdiler. Çiftçiyi dışarıdan alınan hibrit tohumlara mahkûm etmeye çalıştılar. Küçük üreticiyi artan maliyetlerin altında ezdiler. İnsanlar toprağını işleyemez hale geldi, köyünü bırakıp gitmek zorunda kaldı. Tarım alanlarını madenlere, enerji projelerine ve büyük şirketlere teslim ettiler. Ama biz buna teslim olmadık” şeklinde konuştu.

“YEREL TOHUM BAĞIMSIZLIKTIR”

“Bu topraklar sahipsiz değil” diyerek meydandaki binlerce kişiye seslenen Başkan Yetişkin, yerel tohumun bağımsızlık anlamına geldiğini vurguladı. Başkan Yetişkin, “Atalık tohum yalnız değildir dedik. Çünkü yerel tohum bağımsızlıktır. Üretim özgürlüktür. Toprağına sahip çıkan bir halkı hiçbir güç teslim alamaz” dedi. Türkiye’nin dört bir yanından şenliğe katılan belediyelere, üreticilere, kooperatiflere ve kadın üreticilere teşekkür eden Başkan Yetişkin, Seferihisar’ın atalık tohumu korumaya ve üreticiyi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Yetişkin, “Bir ülkenin geleceği betonla değil; üreten köylüsüyle, yaşayan toprağıyla, korunan tohumuyla var olur. 14 yıldır olduğu gibi bundan sonra da atalık tohumu korumaya, üreticiyi desteklemeye ve toprağın sesini büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Binlerce kişinin katıldığı 14. Yerel Tohum Takas Şenliği, gün boyunca süren etkinliklerin ardından büyük bir dayanışma ve umut mesajıyla sona erdi.

Seferihisar bir kez daha, yerel tarımın, üretimin ve atalık tohum mücadelesinin Türkiye’deki en güçlü merkezlerinden biri olduğunu gösterdi.