Seferihisar Mandalina Şenliği 25. kez coşkuyla kutlandı

Geleneksel Seferihisar Mandalina Şenliği’nin 25’incisi, bu yıl da yine coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katımıyla gerçekleştirilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Seferihisar Kapalı Pazar Yeri’nde dans ve gösterilerin yanı sıra, kral ve kraliçe yarışması, en iyi hediyelik eşya yarışması, en iyi mandalinalı yemek ve mandalinalı tatlı yarışmalarının ödül töreni düzenlendi. Şenlikte Mandalina Kraliçesi Gökçe Güneş Açıkgöz ve Mandalina Kralı Arda Yılmaz seçildi. Seferiçınar Halk Dansları topluluğunun Harmandalı, Çökertme ve Sirtaki gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Neşeli Bale’nin ilçemizi uluslararası alanlarda temsil eden öğrencileri de izleyenlere eşsiz bir dans şöleni yaşattı. Ardından Chaos Famos grubu izleyenlere farklı tarzıyla eğlenceli anlar yaşattı.

“MUHTAÇ OLDUĞUN KUDRET DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “Bugün çok özel bir yerdeyiz. Doğal güzellikleriyle, tarihiyle, mirasıyla saymakla bitmeyecek kadar zengin bir şehirde bulunuyoruz. Sevgili İsmail Başkanımı ve onun nezdinde Seferihisar Belediyesi’ni, bu etkinliğe emek veren herkesi gönülden kutluyorum. Sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız mandalina üreticisinin yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ne yazık ki bu sorunlar sadece mandalina üreticilerimizin değil; üretmek, emek vermek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak isteyen tüm üreticilerimizin ortak sıkıntısıdır. Benzer sorunlar, üretime destek vermek isteyen her vatandaşımızın karşısına çıkıyor ve hepimizin hayatını etkiliyor. Yoksulluğun ve işsizliğin altında ezilen insanlarımız zaman zaman umutsuzluğa düşüyor, şiddete meyil edenler oluyor. Bu nedenle ülkemizde şiddet olayları artıyor; madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı yaygınlaşıyor. Tam da bu noktada bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Bizler, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyen bir liderin ülkesinde yaşıyoruz. Eğer bu milletin damarlarında o asil kan dolaşıyorsa, bu ülkede hiçbir yanlışa izin vermeyeceğiz. Çalışmadan, ülkemize sahip çıkmadan, insanımıza sahip çıkmadan hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Bu mücadeleyi sizlerle birlikte büyüteceğiz. Sokakları mis gibi mandalina kokan bu güzel şehirden, burada olan ve olmayan tüm hemşehrilerime sesleniyorum:

Büyük milletimizin herhangi bir yanlışın karşısında diz çökeceğini düşünen varsa, boşuna hayal kurmasın. Bizler hiçbir yanlışın önünde diz çökmeyeceğiz. Bütün sıkıntılarımızı çalışarak, birbirimize sahip çıkarak çözeceğiz. Biz buradayız; bu mücadelenin içinde olan tüm yurttaşlarımız burada. Bu büyük mücadeleye hepinizi davet ediyorum. Yaşasın İzmir! Yaşasın Seferihisar! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” diye konuştu.

ÜRETİCİNİN ALIN TERİ BU MEMLEKETİN GELECEĞİDİR!

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Turuncu bayramımıza, Seferihisar’ın bereketini, emeğini ve toprağını 25. kez kutladığımız Mandalina Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Bu sadece bir şenlik değil; Seferihisar’ın ruhunu, üretimin gücünü ve dayanışmanın sıcaklığını bir kez daha hep birlikte yaşadığımız bir gün! Benim çocukluğum da sizinkiler gibi mandalina bahçelerinde geçti. Küçük yaşlardan itibaren dalların arasında koştum, mandalinanın kokusuyla büyüdüm. Seferihisar’ı toprağından, ağacından, bahçesinden öğrendim. Bugün burada yalnızca bir belediye başkanı değil, bir üretici olarak da bulunuyorum. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, bu toprakların ekmeğini yemiş biri olarak üreticimizin derdini en iyi anlayanlardan biriyim. Ağacın ne zaman üzüldüğünü, toprağın ne zaman konuştuğunu, üreticinin ne zaman uykusunun kaçtığını bilirim. Çünkü o dertler benim de derdim oldu, bugün de öyle” dedi.

BAŞKAN YETİŞKİN’DEN ÇAĞRI

Sözlerine mandalina üreticisinin yaşadığı sıkıntılardan bahsederek devam eden Başkan Yetişkin, “Bu yıl mandalina satışlarında yaşadığımız sorunlar hepimizi derinden etkiledi. Üreticimizin emeği karşılığını bulamadı, fiyatlar maliyeti bile karşılamadı. Bu tablo kabul edilemez. Buradan bir kez daha güçlü bir çağrı yapmak istiyorum:

Devletin ve tüm yetkili kurumların mandalina üreticisi için acil önlem alması gerekiyor. Üreticinin yılı heba olursa, memleketin bereketi de heba olur. Biz Seferihisar olarak üreticimizin yanındayız ama bu yükü sadece üreticinin sırtına bırakmak doğru değil! Üreticinin alın teri, bu memleketin geleceğidir. Biz bu geleceğe sahip çıkmak zorundayız. Mandalina Şenliği hepimiz için özel bir gelenek. Çocukluğumuzun hatırası, ailelerimizin buluşması, komşuluğun en sıcak hâlidir. Her yıl aramıza yeni komşular katılıyor, ailemiz büyüyor. Ve biz bu büyük Seferihisar ailesi olarak burada bir araya gelip neşemizi çoğaltıyoruz. Elbette zor günlerden geçiyoruz. Ülkenin hali ortada. Ekonomik krizin etkisi hepimizin omzunda. Ama ne olursa olsun: Birbirimizin elinden tutacağız. Dayanışmayla güçleneceğiz. Toprağımıza sahip çıkacağız. Üretime devam edeceğiz. Ve yarınlarımıza umutla yürüyeceğiz. Biz, umudu en karanlık zamanlarda bile kaybetmeyen bir toplumuz. O yüzden yeter ki neşemiz solmasın, umudumuz eksilmesi! Bu güzel şenliği hazırlayan tüm ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, esnafımıza, üreticilerimize ve emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların emeğiyle bugün Seferihisar sokakları yine turuncuya, neşeye ve dayanışmaya büründü. Ayrıca bugün aramızda olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, Seferihisar’a ve şenliğimize verdiği kıymetli destek için gönülden teşekkür ediyorum. İzmir’in ve Seferihisar’ın geleceğini birlikte büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ VARSIN HALUK LEVENT

Vatandaşlara unutulmaz bir konser veren Haluk Levent’e teşekkür eden Başkan Yetişkin “Sevgili Haluk Levent’e özel bir teşekkür borcumuz var. Sadece bugün sahnemizi coşkuyla doldurduğu için değil… Yangınlar sırasında, en zor zamanlarımızda Seferihisar’ın yanında oldukları için. Dayanışmanın, iyiliğin ve yoldaşlığın ne demek olduğunu o günlerde bir kez daha gördük. O destek, bu kentin hafızasında ve yüreğinde her zaman çok özel bir yerde duracak. İyi ki varsın Haluk Levent! İyi ki bizlerlesin” dedi.