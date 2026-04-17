Şehit Aileleri ve Gazilerden hak talepleri: Destekler arttırılmalı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru 14–20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında şehit aileleri ve gazilere sağlanan mevcut sosyal ve ekonomik desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Doğru, özellikle konut, istihdam, sağlık ve sosyal haklar konusunda kapsamlı düzenleme beklentileri olduğunu dile getirdi.

“YENİ DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR”

Vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerinin ve gazilerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurgulayan Doğru, “Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmak yalnızca belirli gün ve haftalarda değil, yılın her günü bir sorumluluktur” dedi. Şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara da değinen Doğru, özellikle artan yaşam maliyetlerinin bu kesimleri daha da zorladığını ifade etti. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin desteklerinin önemli olduğunu belirten Doğru, verilen hakların korunmasının yanı sıra yeni düzenlemelere de ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

“MAAŞLAR ARTMALI”

Şehit yakınları ve gazilere ilişkin taleplerini sıralayan Doğru, “Şehit aileleri ve gazilerimizden alınan KDV oranının yüzde 10 yerine daha önce olduğu gibi yüzde 1’e düşürülmeli. Tüm şehit çocuklarına istihdam hakkı verilmesini, gazi çocuklarına ise en az bir iş hakkı tanınmasını bekliyoruz. Protez ve ortez ücretleri güncellenmeli, bu ekipmanları kullanmak zorunda olan yurttaşlarımızın yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir. Yaşları ilerlemiş ve ihtiyaç sahibi Mehmetçik yakınları için belirli illerde bakımevleri kurulabilir. 2330, 3713, 5434 ve 5510 sayılı kanunlara tabi vazife ve harp malullerinin maaşları artırılmalıdır. Aynı şekilde erbaş ve er gazilerimizin de maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Engel oranı ve ortopedik durum şartı aranmaksızın bu hakkın belirli sürelerle yenilenebilmesi sağlanmalıdır. Şehit ve gazi çocuklarına verilen burs ve eğitim yardımları günümüz koşullarına uygun şekilde yükseltilmelidir” dedi. Doğru, “Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların fedakârlıklarını unutmadan, ailelerinin her zaman yanında olmak zorundayız” dedi.