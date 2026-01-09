Şehit İnce’nin adı Karabağlar’da yaşayacak

Karabağlar Belediye Meclisi’nin Ocak Ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde belediyenin teknik yatırımları ve yeni dönem hedefleri öne çıkarken, mecliste anlamlı bir karara da imza atıldı. Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan oturumda, askerî kargo uçağının Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce’nin adının, ailesinin yaşadığı Karabağlar Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki bir parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın ardından konuşan Başkan Kınay, “Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Ümit İnce’nin adı, Uğur Mumcu Mahallesi’nde, evinin bulunduğu yerde anısı bizimle birlikte yaşamaya devam edecek” dedi.

EKİPMAN VE İŞ MAKİNESİ VURGUSU

Mecliste belediyenin ekipman ve iş makinesi alımlarına da değinen Başkan Kınay, Belediyeler Birliği’nden hibe yoluyla alınan ekskavatörün sahada önemli bir destek sağlayacağını ifade etti. Kınay, 2025 yılı içinde asfalt yama robotunun da makine parkına kazandırıldığını hatırlatarak, kısıtlı imkânlara rağmen acil ihtiyaçların dayanışma ve iş birlikleriyle karşılanmaya devam edeceğini söyledi.

“BİR DAHA BU ACILAR YAŞANMASIN”

Başkan Kınay konuşmasında geçmişte yaşanan acı olayları da anarak, “Hâlâ pek çok acıyı içimizde taşıyoruz. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz” dedi. Kınay; Fethi Sekin, Musa Can, Gaffar Okkan, İsmail Cem, deprem felaketlerinde yaşamını yitirenler ile Kartalkaya Grand Hotel’de yaşanan acıları hatırlattı. Meclis oturumunun başında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i de rahmetle andı.

2026 MESAJI: DAHA ÇOK ÇALIŞMAK

Belediye olarak sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Kınay, 2026 yılında Karabağlar için daha fazla çalışacaklarını belirterek, “Mazeret üretmeden, çözüm üreten bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Amaçlarının sadece belge almak değil, “yaşayan bir Karabağlar” oluşturmak olduğunu ifade etti.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR, DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Başkan Kınay konuşmasının sonunda tüm belediye çalışanlarına 2025 yılı ve 2026’da verecekleri emekleri için teşekkür etti. Mecliste ayrıca denetim komisyonu üye seçimi de yapıldı. Başkan Kınay, seçilen üyeleri tebrik ederek tüm meclis üyelerinin görevlerini layıkıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

Başkan Kınay, meclis oturumunu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü hatırlatarak ve 24 Ocak’ta suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu’yu anarak kapattı.