Şehit ve gaziler için düzenlenen iftarda Atatürk’ü anmadılar

Salihli’de 19 Şubat 2026 tarihinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programında dua edildiği sırada Ali Çebi’nin konuşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adının anılmaması üzerine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

“İKAZ ETMİŞTİM”

Durumu “derin bir üzüntü ile karşıladım” diyerek sözlerime başlayan Nurlu, “İlçemiz müftüsünü daha önceki programlarda da Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anmaması üzerine defalarca ikaz etmeme rağmen, aynı tutumu devam ettirmesini esefle kınadığımı siz değerli vatandaşlarımız nezdinde tekrar ediyorum. Şehit ve gazilerimiz adına düzenlenen iftar yemeğinde Atatürk’ü anmak bir tercih değil; bu milletin ortak vicdanına duyulan saygıdır. Bugün özgürce ibadet ettiğimiz bu topraklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin eseridir” dedi.

“AZİZ HATIRASINI YOK SAYMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR”

Müftünün maaşını aldığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Başkan Nurlu, “Hiç kimse bu hakikatleri görmezden gelemez. Bu topraklarda özgürce nefes alıyor, bayrağımız altında onurlu bir şekilde yaşıyorsak; bunu başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve kahraman şehitlerimize borçluyuz. Onların aziz hatırasını yok saymak kimsenin haddine değildir. Bizler, Salihli’nin evlatları olarak, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor; tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEPKİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR”

“Kimse bizden milletimizin kurucu iradesine yönelen saygısızlığa sessiz kalmamızı beklemesin” diyen Mazlum Nurlu, “Yemek sonrası göstermiş olduğum tepki, bundan sonraki Atatürk’ün anılmadığı tüm toplantılarda artarak devam edecektir. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; yaşanan bu üzücü olayı Salihli kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Nefesimiz yettiği sürece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün aziz hatırasına, Cumhuriyetimize, dinimize ve tüm ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.