Şehzadeler Belediyesi seçimi sonrası ihraç talebi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı sonrası yapılan olağanüstü meclis toplantısında CHP adayı Hakan Şimşek’in karşısına aday olarak çıkan CHP’li meclis üyesi Yenal Yıldırım, CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Durbay’ın vefatı üzerine 19 Aralık’ta toplanan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde CHP’nin adayı Hakan Şimşek belirlenmiş, ancak CHP’li meclis üyesi Yenal Yıldırım da ikinci bir aday olarak yarışa katılmıştı. Seçimin ilk turunda sonuç alınamazken; ikinci turda 23 oy alan Hakan Şimşek başkan seçilmiş, Yenal Yıldırım ise 7 oyda kalmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı bir televizyon programında Yenal Yıldırım’ın adaylığının “AKP tarafından organize edildiğini” iddia etmişti.