Sel mağdurları için ‘Askıda Eşya’ kampanyası başladı

Bornova Belediyesi, yaşanan sel felaketinin ardından mağdur olan yurttaşlar için Askıda Eşya kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında kullanılabilir ve çalışır durumdaki mobilya ve beyaz eşyalar, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerinden alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 28 Şubat’a kadar devam edecek kampanya ile dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve afet sonrası yaşamın hızla normale dönmesi hedefleniyor.

BAŞKAN EŞKİ: ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Başkan Ömer Eşki, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Afetlerin yaralarını ancak birlikte sarabiliriz. Bornova Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmıyor, komşuluk ve paylaşma kültürünü büyütüyoruz. Paylaştıkça güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.