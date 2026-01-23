Selçuk Belediyesi’nde çocuklar için protokol

Türkiye’de çocuk hakları alanında en aktif sivil toplum kuruluşlarından biri olan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ile Efes Selçuk Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların kurumsal bir zeminde yürütülmesi hedefleniyor. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreni ve söyleşiye belediye emekçileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Efes Selçuk Belediyesi ile UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği arasındaki iş birliği protokolü, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Dernek Başkanı Saadet Özkan tarafından imzalandı.

“ÇOCUK HAKLARI MÜCADELESİNDE SAHADAN DENEYİMLER” PAYLAŞILDI

Protokol imza töreninin ardından UCİM Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, “Çocuk Hakları Mücadelesinde Sahadan Deneyimler” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. UCİM hakkında bilgi veren Yücel Ceylan, UCİM’in çoğu zaman istismara uğrayan çocuklar için adliye koridorlarında hatırlandıklarını belirterek, “Bizim UCİM olarak istediğimiz şey, adliye koridorlarına varmadan bu mücadeleyi kazanmak. Çocuklarımızı, anne babalarımızı bilinçlendirmek. Bu nedenle eğitmenlerimiz Türkiye’nin her bölgesinde eğitimler veriyor. Bu eğitimleri mutlaka alın. Böyle bir felaket bizim ya da çocuğumuzun başına gelmemiş olabilir ama bir komşumuzun ya da akrabamızın çocuğunun başına geldiğinde ne yapacağımızı çoğumuz bilmiyoruz. İşte bu yüzden bu eğitimler çok önemli” dedi.

“UCİM OLARAK AİLELERDEN HİÇBİR KARŞILIK TALEP ETMİYORUZ”

UCİM’in 15 temsilcilikle 300 binin üzerinde üyeye sahip olduğunu belirten Ceylan, dernek bünyesinde binlerce avukat ve ruh sağlığı uzmanının görev aldığını ifade etti. Çocuklara verilen hukuki ve psikolojik destekler için ailelerden herhangi bir talepte bulunulmadıklarını vurgulayan Ceylan, “Sizler çok önemlisiniz. Sosyal medyada yapacağınız bir paylaşım ya da beğeni bile bu mücadelede büyük bir anlam taşıyor. Lütfen elimizden tutun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SENGEL: SÖYLEM DEĞİL, EYLEM ZAMANI

Konuşmasına UCİM’in Türkiye genelinde çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri davalarını takip etmesi nedeniyle Saadet Özkan ve Yücel Ceylan’a teşekkür ederek başlayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocuk istismarıyla mücadelede birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Başkan Sengel; “Üç maymunu oynamayacağız. Deşifre edeceğiz, toplumdan soyutlayacağız. Önleyici tedbirleri konuşacağız. Bu protokolü neyi, nasıl önleyebiliriz, kime ne anlatabiliriz, toplumu nereden yakalayabiliriz diye imzaladık. Nasıl farkındalık oluşturabiliriz diye imzaladık” şeklinde konuştu. Başkan Sengel, Efes Selçuk Belediyesi emekçilerinin çocuk hakları ve çocuk istismarı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitimlerin de imzalanan protokol kapsamında yer alacağını ifade etti. Çocuk istismarıyla mücadelede yalnızca anne babaların değil, toplumun tüm bireylerinin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, “Herkes insani yönüyle çevresine titizlikle bakmalı. Bildiğiniz şeyleri ilgili mercilerle paylaşmıyorsanız, siz de suçun bir parçası olursunuz” dedi.

SAADET ÖZKAN: BİZİM ÖZEL GÜCÜMÜZ VİCDAN

Çocuk istismarıyla mücadelenin sembol isimlerinden Saadet Özkan ise konuşmasında “mağdur” kavramına dikkat çekerek, “Biz çocuklara mağdur demiyoruz. Bu kelimenin daha büyük mağduriyetler yarattığını biliyoruz. Biz kötülüğe karşı zincir vuran olacağız. Koruyucu ve önleyici tedbirleri ne kadar çalıştırabildiğimizi sorgulamak zorundayız. Her biriniz bu mücadelenin içinde yer alabilirsiniz. Eğitimlerimizle daha da güçleniyorsunuz. Bizim özel güce falan ihtiyacımız yok. Vicdan. Ahlaklı bir toplum Türkiye Cumhuriyeti’ni değiştirebilir. Kendimizin farkında olmalıyız. Farkındalık zaten her şeyin değiştiği yer değil mi? Çaresizsek çare biz değil miyiz? Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. Kimsenin sizi susturmasına izin vermeyin” diye konuştu.